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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 11:27 | 

Harry bütün parayı ödedi, 'boşanma' tamamlandı

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay haline gelen Prens Harry ile Meghan Markle, son ve beklenmedik hamleleriyle yorumculara göre aileye dönüş için bütün köprüleri yaktı.

Splash News, Depo Photos

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1PARAYI GERİ ÖDEDİLER
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PARAYI GERİ ÖDEDİLER

Son olarak Netflix kanalıyla 150 milyon dolarlık anlaşma imzalayan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Windsor'da bulunan Frogmore Cottage'ı yenilemek için aldıkları 2,4 milyon sterlinlik (23 milyon TL) borcu, Kraliyet Hanesine geri ödedi.

2150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA
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150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

İngiliz medyası, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Netlix ile yaptıkları 150 milyon dolarlık (1 milyar 119 milyon TL) anlaşma sonrası Kraliyet Hanesine ödemeyi yaptığına dikkat çekti.

3MEGHAN KAMERA KARŞISINA GEÇEBİLİR
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MEGHAN KAMERA KARŞISINA GEÇEBİLİR

İngiliz basını, Harry ve Meghan çiftinin Netflix ile yaptıkları anlaşmaya belgesellerin, Meghan ve Harry'nin rol alabileceği filmlerin, bazı programların ve çocuk programlarının da dahil olduğunu belirtti.

4DIANA BELGESELİ
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DIANA BELGESELİ

Öte yandan, Prenses Diana ile ilgili bir belgeselin de bu anlaşmaya dahil olabileceği öne sürüldü.

5MİLYON DOLARLIK MALİKANE ALDILAR
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MİLYON DOLARLIK MALİKANE ALDILAR

Harry ve Meghan çifti, şu anda ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 14 milyon (137 milyon 541 bin TL) sterline satın aldıkları evde yaşıyor.

6BOŞANMA OLARAK YORUMLANDI
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'BOŞANMA' OLARAK YORUMLANDI

Bütün bunlar ise kraliyet yorumcularına göre Harry ile Meghan Markle ile İngiliz kraliyet ailesi arasındaki "boşanma davasının" sonlanması anlamına geliyor. Yine bu yorumculara göre, Harry bu adımla artık İngiliz kraliyet ailesinde hiçbir geleceği olmadığını da ifade etmiş oldu. Çiftin bundan böyle Prens Harry'nin babası Prens Charles'tan maddi destek de almayacağı belirtiliyor.

7BÜTÜN PARAYI ÖDEDİ
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BÜTÜN PARAYI ÖDEDİ

Çiftin geri ödediği 2.4 milyon sterlin, İngiliz vergi mükelleflerinden temin edilmişti. Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD'de lüks malikane satın aldığı duyulunca bazı çevreler, vergi mükelleflerinden alınan paranın ödenmemesine tepki göstermişti.

8KISA SÜRE YAŞADILAR
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KISA SÜRE YAŞADILAR

Prens Harry ile Meghan Markle, evlendikten sonra birçok aile üyesinin yaşadığı Kensington Sarayı'nda kendilerine ait konuta taşınmıştı. Çift bir süre burada yaşadı.

9KENSINGTONDAN AYRILDILAR
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KENSINGTON'DAN AYRILDILAR

Ardından Harry ile Markle'ın bebek beklediği duyuruldu. Çift, bebeklerinin dünyaya gelmesinden önce Kraliçe tarafından kendilerine düğün hediyesi olarak verilen Frogmore Cottage'a taşınacaklarını açıkladı.

10RENOVASYON YAPILDI
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RENOVASYON YAPILDI

Taşınmadan önce de konutta milyon sterlinlik bir renovasyon çalışması yapıldı. Fakat, Prens Harry ile Meghan Markle orada çok uzun süre yaşamadı. Önce Noel ve yeni yıl tatili için Kanada'ya geçtiler.

11DOĞUM İZNİNE ÇIKTILAR
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DOĞUM İZNİNE ÇIKTILAR

Bu, aynı zamanda Markle için de doğum izni oldu. Fakat doğum izni bittikten sonra çift Londra'ya döndü ve aynı gün aileden ayrılık kararı açıklandı.

12ÖNCE KANADA SONRA ABD
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ÖNCE KANADA SONRA ABD

Son resmi görevlerini 31 Mart'ta tamamlayan Harry ile Markle tekrar Kanada'ya sonra da ABD'ye geçti.

13LÜKS MALİKANE ALDILAR
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LÜKS MALİKANE ALDILAR

Çift, Santa Barbara'da milyon dolarlık bir malikane satın aldı ve oraya taşındı. Son olarak da bir kanal ile yaptıkları 150 milyon dolarlık anlaşmayla gündeme geldiler.

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