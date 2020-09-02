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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 13:01 | 

Harry ve Meghan, komşularını canlarından bezdirdi!

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyan Prens Harry ile Meghan Markle, görünüşe göre de uzun süre bu konumlarını koruyacak.

Mega News Agency, Splash News, Depo Photos

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1HER ADIMLARI OLAY OLUYOR
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HER ADIMLARI OLAY OLUYOR

Çift, bu kez de yeni bir iddia ile manşetlere çıktı. Bu kez söz konusu olan yeni taşındıkları Montecito'da onlardan kaynaklanan değişim. İddialara göre Harry ile Meghan'ın varlığı ve onların taşınmasından sonra yaşanan değişimler, bölgedeki komşularını da son derece rahatsız edip, keyiflerini kaçırdı.

2HALK ÇOK MEMNUN OLMADI
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HALK ÇOK MEMNUN OLMADI

İnternetteki TMZ adlı sitenin ileri sürdüğüne göre Harry ile Meghan'ın yaklaşık 15 milyon dolara satın aldığı malikanenin bulunduğu Santa Barbara, Montecito'daki komşuları ve öteden beri bölgede yaşayan halk onların gelişinden memnun olmadı.

3BÜYÜK ETKİ YARATTI
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BÜYÜK ETKİ YARATTI

Sitenin iddiasına göre onların Montecito'ya taşınması komşuları üzerinde büyük bir etki yarattı. Ancak bu etki olumlu yönde değil.

4PAPARAZZİ KUŞATMASI ALTINDA
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PAPARAZZİ KUŞATMASI ALTINDA

Çiftin bebekleri Archie ile birlikte yeni evlerine taşınmasının ardından bölge kelimenin tam anlamıyla paparazzi kuşatması altına girdi. Fotoğrafçılar, çifti görüntüleyebilmek için zaman zaman helikopterle bölgenin üzerinde tur atıyor.

5HERKESİN ÖZEL HAYATININ GİZLİLİĞİ TEHLİKEDE
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HERKESİN ÖZEL HAYATININ GİZLİLİĞİ TEHLİKEDE

İleri sürülenlere göre bölgede yaşayan birçok kişi de bu durum yüzünden büyük rahatsızlık duyuyor. Bölge halkına göre, bu durum giderek sadece Harry ile Meghan'ın değil herkesin özel hayatının gizlilik sınırlarını aşacak noktaya gidiyor.

6ÖNCE KANADAYA GİTTİLER
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ÖNCE KANADA'YA GİTTİLER

 Harry ile Meghan, bu yılın ocak ayında, uzun süredir bulundukları Kanada'dan geri döndü. Herkes onların hayatlarına eskisi gibi devam edeceğini düşünürken beklenmedik bir açıklama geldi. 

7AYRILIK OLAY OLDU
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AYRILIK OLAY OLDU

Çift, İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp ülkeden ayrılacaklarını açıkladı. Bu noktadan sonra da çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bazılarına göre çift gitmek zorunda bırakıldı.

8KİM KİMİ ETKİLEDİ
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KİM KİMİ ETKİLEDİ

Bazılarına göre ise kraliyetin katı kurallarına dayanamayan Meghan Markle, taht konusunda da geri sıralarda bulunan eşini de etkileyerek böyle bir karara varmasına neden oldu.

9ÖNCE KANADA SONRA ABD
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ÖNCE KANADA SONRA ABD

Çift, önce Kanada'ya geri döndü. Fakat o konuda da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Harry ile Meghan, ABD'ye taşındı. Bir anlamda, eski bir oyuncu olan ve Harry ile evlenirken kariyerine veda eden Markle "evine" dönmüş oldu.

10TYLER PERRYNİN MALİKANESİNDE KALDILAR
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TYLER PERRY'NİN MALİKANESİNDE KALDILAR

Çift uzun bir süre Tyler Perry'nin gösterişli malikanesinde yaşadı. Sonra da kendilerine ait olan Santa Barbara, Montecito'daki bu lüks malikaneyi alıp oraya taşındıkları ortaya çıktı.

11ÜNLÜLER DE O BÖLGEDE YAŞIYOR
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ÜNLÜLER DE O BÖLGEDE YAŞIYOR

Bölgede, Harry ile Meghan'ın yanı sıra Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, George Lucas, Gwyneth Paltrow gibi Hollywood'un ünlüleri ve ultra zenginler yaşıyor.

12MARKLEIN ANNESİ DE YANLARINA TAŞINDI
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MARKLE'IN ANNESİ DE YANLARINA TAŞINDI

Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland'ın da torunu Archie'nin bakımına yardımcı olmak için çiftle birlikte yaşayacağı ileri sürülüyor. Daha önce de Ragland'ın, çiftin kaldığı Tyler Perry'nin malikanesinde kendine özel bir bölümde yaşadığı ve torununun bakımıyla yakından ilgilendiği ileri sürülmüştü. 

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