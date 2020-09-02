Harry ve Meghan, komşularını canlarından bezdirdi!

HER ADIMLARI OLAY OLUYOR Çift, bu kez de yeni bir iddia ile manşetlere çıktı. Bu kez söz konusu olan yeni taşındıkları Montecito'da onlardan kaynaklanan değişim. İddialara göre Harry ile Meghan'ın varlığı ve onların taşınmasından sonra yaşanan değişimler, bölgedeki komşularını da son derece rahatsız edip, keyiflerini kaçırdı.