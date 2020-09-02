Harry ve Meghan, komşularını canlarından bezdirdi!
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyan Prens Harry ile Meghan Markle, görünüşe göre de uzun süre bu konumlarını koruyacak.
Mega News Agency, Splash News, Depo Photos
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HER ADIMLARI OLAY OLUYOR
Çift, bu kez de yeni bir iddia ile manşetlere çıktı. Bu kez söz konusu olan yeni taşındıkları Montecito'da onlardan kaynaklanan değişim. İddialara göre Harry ile Meghan'ın varlığı ve onların taşınmasından sonra yaşanan değişimler, bölgedeki komşularını da son derece rahatsız edip, keyiflerini kaçırdı.
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HALK ÇOK MEMNUN OLMADI
İnternetteki TMZ adlı sitenin ileri sürdüğüne göre Harry ile Meghan'ın yaklaşık 15 milyon dolara satın aldığı malikanenin bulunduğu Santa Barbara, Montecito'daki komşuları ve öteden beri bölgede yaşayan halk onların gelişinden memnun olmadı.
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BÜYÜK ETKİ YARATTI
Sitenin iddiasına göre onların Montecito'ya taşınması komşuları üzerinde büyük bir etki yarattı. Ancak bu etki olumlu yönde değil.
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PAPARAZZİ KUŞATMASI ALTINDA
Çiftin bebekleri Archie ile birlikte yeni evlerine taşınmasının ardından bölge kelimenin tam anlamıyla paparazzi kuşatması altına girdi. Fotoğrafçılar, çifti görüntüleyebilmek için zaman zaman helikopterle bölgenin üzerinde tur atıyor.
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HERKESİN ÖZEL HAYATININ GİZLİLİĞİ TEHLİKEDE
İleri sürülenlere göre bölgede yaşayan birçok kişi de bu durum yüzünden büyük rahatsızlık duyuyor. Bölge halkına göre, bu durum giderek sadece Harry ile Meghan'ın değil herkesin özel hayatının gizlilik sınırlarını aşacak noktaya gidiyor.
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ÖNCE KANADA'YA GİTTİLER
Harry ile Meghan, bu yılın ocak ayında, uzun süredir bulundukları Kanada'dan geri döndü. Herkes onların hayatlarına eskisi gibi devam edeceğini düşünürken beklenmedik bir açıklama geldi.
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AYRILIK OLAY OLDU
Çift, İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakıp ülkeden ayrılacaklarını açıkladı. Bu noktadan sonra da çok sayıda iddia ortaya atıldı. Bazılarına göre çift gitmek zorunda bırakıldı.
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KİM KİMİ ETKİLEDİ
Bazılarına göre ise kraliyetin katı kurallarına dayanamayan Meghan Markle, taht konusunda da geri sıralarda bulunan eşini de etkileyerek böyle bir karara varmasına neden oldu.
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ÖNCE KANADA SONRA ABD
Çift, önce Kanada'ya geri döndü. Fakat o konuda da şaşırtan bir gelişme yaşandı. Harry ile Meghan, ABD'ye taşındı. Bir anlamda, eski bir oyuncu olan ve Harry ile evlenirken kariyerine veda eden Markle "evine" dönmüş oldu.
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TYLER PERRY'NİN MALİKANESİNDE KALDILAR
Çift uzun bir süre Tyler Perry'nin gösterişli malikanesinde yaşadı. Sonra da kendilerine ait olan Santa Barbara, Montecito'daki bu lüks malikaneyi alıp oraya taşındıkları ortaya çıktı.
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ÜNLÜLER DE O BÖLGEDE YAŞIYOR
Bölgede, Harry ile Meghan'ın yanı sıra Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, George Lucas, Gwyneth Paltrow gibi Hollywood'un ünlüleri ve ultra zenginler yaşıyor.
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MARKLE'IN ANNESİ DE YANLARINA TAŞINDI
Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland'ın da torunu Archie'nin bakımına yardımcı olmak için çiftle birlikte yaşayacağı ileri sürülüyor. Daha önce de Ragland'ın, çiftin kaldığı Tyler Perry'nin malikanesinde kendine özel bir bölümde yaşadığı ve torununun bakımıyla yakından ilgilendiği ileri sürülmüştü.