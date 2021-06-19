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FOTOĞRAFLAR: MEGA NEWS AGENCY, ALAMY
Haber Giriş: 19 Haziran 2021 - 11:07 | 

Ağır iddialar: Kraliyet ailesine düşmandı, kurbanı oynadı ama zorba kendisiydi

İngiliz kraliyet ailesinin "küskün kardeşleri" Prens William ve Prens Harry ile eşleri hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

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1KAPALI KAPILAR ARDINDA

KAPALI KAPILAR ARDINDA

Robert Lacey'in Battle of the Brothers adlı kitapta ileri sürdüğüne göre, iki kardeş arasındaki gerilim sanıldığından çok daha derin. Yaşanaların hepsi kapalı kapıların ardından dışarı çıkmadı.

2TELEFONU WILLIAMIN YÜZÜNE KAPATTI

TELEFONU WILLIAM'IN YÜZÜNE KAPATTI

Kitapta ileri sürülenlere göre William ile Harry arasındaki gerilim, iki kardeşin 2018 yılında yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından doruk noktasına çıktı. Robert Lacey'in kitabında Harry'nin bir arkadaşına dayanarak yer verdiği iddiaya göre William kardeşini o gerilimli telefon görüşmesinden sonra kelimenin tam anlamıyla "dışladı." O iddiaya göre Harry, telefonu William'ın yüzüne kapattı.

3KRALİYET AİLESİNE DÜŞMAN MIYDI

KRALİYET AİLESİNE DÜŞMAN MIYDI?

Kitabın iddiasına göre Willam, baştan beri Harry'nin eşi Meghan Markle'ın kraliyet sistemine düşman olduğundan şüpheleniyordu. William'a göre Meghan, daha ilişkinin başından beri aileden ayrılıp yeniden ABD'ye dönmeyi planlıyordu.

4KURBANI OYNADI, AMA ZORBA KENDİSİYDİ

'KURBANI OYNADI, AMA ZORBA KENDİSİYDİ'

Kitapta, Saray'da çalışan görevlilerin iddialarına da kitapta yer veriliyor. Buna göre "Meghan Markle 'kurbanı' oynuyordu ama aslında zorbalık yapan kendisiydi.

5ÇALIŞANLARLA ARASI KÖTÜYDÜ

ÇALIŞANLARLA ARASI KÖTÜYDÜ

İleri sürülenlere göre Markle, Hollywood'dan alışık olduğu düzeni İngiltere'de de sürdürmeye çalıştı, çalışanlarına karşı kaba davranışlar sergiledi. Hatta yine iddialara göre Harry de çalışanlarına bağırıp çağırmaya başladı. Harry ve Meghan başından beri bu konudaki tüm iddiaları reddetti.

6KATE, MEGHANA KARŞI HEP TEMKİNLİYDİ

KATE, MEGHAN'A KARŞI HEP TEMKİNLİYDİ

Bu arada kitapta yer alan iddialara göre William, Meghan Markle'ın farklı bir ajandası olduğunu düşünüyordu ve bunu bir arkadaşına söylemişti. Eşi Kate Middleton'ın da Meghan Markle'a karşı her zaman temkinli davrandığını eklemişti. 

7KARDEŞİNİ KENDİSİNDEN ÇALDIĞINI HİSSETTİ

KARDEŞİNİ KENDİSİNDEN ÇALDIĞINI HİSSETTİ

Kitabın iddiasına göre William, Meghan Markle'ın kardeşi Harry'yi kendisinden "çaldığını" hissediyordu. Ayrıca yine William'ın inanışına göre Markle, kraliyet sisteminin nasıl işlediğini de bilmiyordu.

8AİLEM, KARIMI KISKANIYOR

'AİLEM, KARIMI KISKANIYOR'

Lacey'in kitabında bir çarpıcı iddia daha yer alıyor. Buna göre Harry, İngiliz kraliyet ailesinin, eşi Meghan Markle'ı kıskandığına inanıyordu. Buna gerekçe olarak da Markle'ın insanlarla arasının iyi olmasını ve annesi Diana'nın izlerini onda görmesini gösteriyordu. 

9SUSSEX AİLESİNDEN SAĞ KURTULANLAR DERNEĞİ

SUSSEX AİLESİNDEN SAĞ KURTULANLAR DERNEĞİ

Meghan Markle, aileye gelin gittikten sonra kısa sürede birçok çalışanı ardı ardına istifa etmişti. Buckingham Sarayı ise çalışanlarının uzun süre görevleri başında kalmasıyla biliniyor. Markle ile anlaşamayıp kısa sürede görevlerini bırakanlarla ilgili olarak bir de deyim yaratıldı: "Sussex Ailesinden Sağ Kurtulanlar Kulübü."

10AYNI İDDİALAR TEKRARLANDI

AYNI İDDİALAR TEKRARLANDI

Kitapta Markle'ın çalışanlarına karşı davranışlarıyla ilgili iddialara da geniş yer veriliyor. Bir çalışanın iddiasına göre Markle "korku tarafından yönetiliyordu." Yakınlarına da çalışanlarla ilgili olarak "İnsanları şımartmak benim görevim değil" diyordu.

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