Harry ve Meghan hakkında yeni iddia: Ünlü oyuncunun evini satın aldılar
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kanada'dan ABD'ye Los Angeles'a taşındığının ortaya çıkmasından sonra nerede, nasıl bir evde yaşayacakları merak konusu oldu. Her geçen gün çiftin nasıl bir ev satın alacağı konusunda da yeni iddialar ortaya atılıyor. İşte bunlara bir yenisi daha eklendi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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1
INSTAGRAM'DAN ORTAYA ATILAN İDDİA
Bu iddiayı ortaya atan kişi ise emlakçı Andrea Pilot. Deneyimli emlakçı Pilot, Harry ve Meghan'ın Mel Gibson'ın Malibu'daki evini satın aldığına dair bir Instagram paylaşımı yaptı. Fakat daha sonra bu paylaşımı sildi. Pilot'ın bu davranışı da kafaları karıştırdı.
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EMLAKÇI, PAYLAŞIMINI SİLDİ
Andrea Pilot'ın "Büyük haber. Harry ve Meghan, Mel Gibson'ın evini satın aldı" diye duyurduğu habere göre çift bu mülk için 12 milyon sterlin ödedi. Bu mülk daha önce de bir başka oyuncuya, X Files dizisiyle tanınan David Duchovny'ye aitti.
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MEL GIBSON'DAN SATIN ALINDI
Emlak uzmanlarına göre bu mülk, tam çiftin isteyeceği özelliklere sahip. Öncelikle gözlerden uzak ve çok geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş.
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OTOMATİK ÜYE
Kısa bir süre önce renovasyondan geçtiği belirtilen mülk, Pasifik Okyanusu manzaralı. Kendine özgü bir spor salonu bulunuyor. Bahçesinde iki tane yüzme havuzu olan malikaneyi satın alan kişi otomatik olarak da lüks bir plaj klübünün üyesi haline geliyor.
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LOS ANGELES'TA YENİ HAYAT
Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesinden 31 Mart'ta resmi olarak ayrılmıştı. Daha önce Kanada'da yaşayacakları belirtilen çift beklenmedik bir kararla Los Angeles'a taşındı. Harry ve Meghan'ın Los Angeles'ta nasıl bir evde yaşayacağı da merak konusu.
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O DA BAŞKA BİR OYUNCUDAN ALDI
Mel Gibson da bu mülkü bir başka ünlü oyuncu David Duchovny'den satın almıştı.