Harry ve Meghan hakkında yeni iddia: Ünlü oyuncunun evini satın aldılar

EMLAKÇI, PAYLAŞIMINI SİLDİ Andrea Pilot'ın "Büyük haber. Harry ve Meghan, Mel Gibson'ın evini satın aldı" diye duyurduğu habere göre çift bu mülk için 12 milyon sterlin ödedi. Bu mülk daha önce de bir başka oyuncuya, X Files dizisiyle tanınan David Duchovny'ye aitti.