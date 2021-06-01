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Magazin
FOTOĞRAFLAR: MEGA, SPLASH
Haber Giriş: 01 Haziran 2021 - 14:45 | 

Harry ve Meghan hakkında şok iddia: Birbirlerini yemeye başladılar

Kamuoyunun karşısına ilk kez çıktıklarında da evlendikten sonra da hatta İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıkları günlerde de hep el ele göz göze gördü dünya onları.

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1YENİ HAYAT

YENİ HAYAT

Oprah Winfrey ile yaptıkları röportaj sırasında, ailenin diğer üyeleriyle yaşadıkları zorlukları anlatırken de hep birbirlerine destek oldular. Hayranları için "aşkın vücut bulmuş hali" olan Harry ile Meghan cephesinden inanılması güç, şoke eden bir iddia geldi.

2ABDYE TAŞINDILAR

ABD'YE TAŞINDILAR

Prens Harry ve Meghan Markle, kendilerine ait bir hayat kurmak, finansal açıdan da bağımız olmak için İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye taşındı geçen yılın ilk ayında. Mountbatten Windsor ailesine yönelttikleri suçlamalar bir yana bırakılırsa da kendi çekirdek ailelerinde hayat sorunsuz bir şekilde akıyor görünüşe göre.

3GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL Mİ

GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL Mİ?

İki yaşına giren Archie adında bir oğulları bulunan Harry ile Meghan'ın yakında bir de kız çocuğu olacak. Yani ilk bakışta her şey yolunda gidiyor.

4DUDAK UÇUKLATAN İDDİALAR

DUDAK UÇUKLATAN İDDİALAR

Ama çiftle ilgili dudak uçuklatan bazı iddialar da ortaya atılıyor son günlerde.

5TARTIŞMALAR, KAVGALAR BAŞLADI

TARTIŞMALAR, KAVGALAR BAŞLADI

İngiliz ve Avustralya basınında yer alan bazı haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayatı, dışarıdan göründüğü kadar mutlu değil. Bu iddialara göre Harry ile Meghan, durmadan tartışıyorlar, kavga ediyorlar.

6BİRBİRLERİNİ YİYORLAR İDDİASI

BİRBİRLERİNİ YİYORLAR İDDİASI

Harry ile Meghan'ın 27.5 milyon dolarlık malikanelerinde çok da fazla huzur dolu bir hayat sürmediği, deyim yerindeyse "birbirlerini yedikleri" öne sürüldü. Bu durumun da çiftin iki yıllık evliliğinde bazı çatlaklara yol açtığı da basına yansıyan duyumlar arasında.

7HAYALLERİYLE ÖRTÜŞMEDİ

HAYALLERİYLE ÖRTÜŞMEDİ

Bu haberlere göre eski bir oyuncu olan Meghan Markle, ABD'ye döndüğünde "önüne kırmızı halılar serileceğini" düşünüyordu. Fakat gerçekte karşılaştıkları pek de öyle olmadı. Her ne kadar çift, bazı dijital yayın platformlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar yapmış olsa da bunlar da Markle'ın hayalleriyle tam örtüşmedi bu iddialara göre.

8HOLLYWOOD HAYATINA HENÜZ UYUM SAĞLAYAMADI

HOLLYWOOD HAYATINA HENÜZ UYUM SAĞLAYAMADI

Öte yandan doğup büyüdüğü ülkeyi geride bırakan Prens Harry'nin de Hollywood hayatına çok da iyi uyum sağlayamadığı ileri sürülüyor. Bu durum da eşi Meghan Markle'ın gerilim yaşamasına neden oluyor. Basına yansıyan bu iddialara göre aslında Prens Harry, İngiliz kraliyet ailesindeki sorumluluklarından uzaklaşmaktan dolayı mutlu.

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Vaktini oğlu Archie ile oynayarak, köpeğini kumsalda gezdirerek geçiriyor. Ama bu iddialara göre Meghan Markle, kocasının da tıpkı kendisi gibi vaktinin büyük bölümünü iş bağlantıları kovalayarak geçirmesini istiyor. Bu tezatlık da çiftin arasında bir gerilim doğmasına neden oluyor.

10İŞ BAĞLANTILARI YAPMASINI BEKLİYOR

İŞ BAĞLANTILARI YAPMASINI BEKLİYOR

Harry'nin potansiyel iş bağlantılarının yanı sıra kendi arkadaşlarıyla kaynaşmaya çalışmaması da Meghan Markle'ı rahatsız eden ayrıntılar arasında.

11GİYİM TARZINDAN DA HOŞLANMIYOR

GİYİM TARZINDAN DA HOŞLANMIYOR

Bu arada Meghan Markle'ın, kocasının hep aynı grip takım elbiseyi ya da tişörte giymesinden, sürekli beyzbol şapkası takmasından da çok hoşlanmıyor. Yine bu iddialara göre bir prens ile evlenen Markle, eşinin de bir prens gibi davranmasını istiyor.

12MEGHANINANNESİ HARRYNİN YANINDA

MEGHAN'INANNESİ HARRY'NİN YANINDA

 Bu arada Harry'ye en büyük desteği de Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland'in verdiği konuşulanlar arasında. Kızının, herkesi yönlendirmeyi, kontrol altında tutmayı seven karakterinin, damadı için zor olduğunu bilen Ragland da Harry'ye destek veriyor.

13DAMADININ DESTEKÇİSİ

DAMADININ DESTEKÇİSİ

Bu iddialara göre Doria Ragland, kısa sürede Harry'nin en yakın arkadaşı oldu.

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