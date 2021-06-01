Harry ve Meghan hakkında şok iddia: Birbirlerini yemeye başladılar

HAYALLERİYLE ÖRTÜŞMEDİ Bu haberlere göre eski bir oyuncu olan Meghan Markle, ABD'ye döndüğünde "önüne kırmızı halılar serileceğini" düşünüyordu. Fakat gerçekte karşılaştıkları pek de öyle olmadı. Her ne kadar çift, bazı dijital yayın platformlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar yapmış olsa da bunlar da Markle'ın hayalleriyle tam örtüşmedi bu iddialara göre.