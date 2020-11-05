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Hürriyet
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Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 09:49 | 

Sette karavan ziyareti

Yakışıklı oyuncunun rol arkadaşının karavanına yaptığı ziyaret objektiflere takıldı.

Backgrid USA

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 Sinema dünyasının yıldızlarını bir araya getiren Don't Worry Darling adlı filmin çekimleri sürüyor.

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Los Angeles'ta kurulan sette hem oyuncular hem de kamera arkası ekibi koronavirüs önlemlerini de bir yana bırakmadı. Oyuncular, kamera karşısına geçecekleri zamana kadar maskelerini ya da yüz koruma siperliklerini hiç çıkarmadı.

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Filmin önemli rollerini Olivia Wilde, Harry Styles, Chris Pihe, Dita Von Teese, Kiki Layne, Sydney Chandler üstleniyor.

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One Direction grubuyla ünlendikten sonra Dunkirk filminde de oyunculuğuyla göz dolduran Styles, çekim arasında bir ara rol arkadaşı Olivia Wilde'ın karavanını ziyaret etti.

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Wilde kapıda, Styles da basamakların yanında bir süre konuştular. Sonra her ikisi de kamera karşısına geçecekleri alana yöneldi.

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Wilde aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda oturuyor. Senaryoda ise Katie Silberman, Carey Van Dyke ve Shane Van Dyke'ın imzası var.

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1950'li yıllarda geçen filmin, bir psikolojik gerilim türünde olduğu belirtiliyor.

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Kiki Layne de filmin kadrosunda yer alan oyuculardan.

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Olivia Wilde, filmi hem yönetiyor hem de önemli rollerinden birini üstleniyor.

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