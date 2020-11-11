Harry Potter'ın yıldızı kız babası oldu

YARDIM KAMPANYASININ İLK ADIMI Gösteri dünyasının ünlü çifti Katy Perry ve Orlando Bloom'un ilk bebeği dünyaya geldi. Ünlü çift bir kız çocuk sahibi oldu. Bir süredir nişanlı olan çiftin kızlarının doğumunu, ikisinin de iyi niyet elçisi olarak görev yaptığı UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu), Instagram hesabından duyurdu. Aynı paylaşım Orlando Bloom'un sosyal medya hesabında da yer aldı. Bu duyuru, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki anne adayları ve yeni doğan bebekler için başlatılan bir yardım kampanyasının da ilk adımı oldu.



Instagram, Backgrid UK, Backgrid USA