Harry Potter'ın yaratıcısı yazar J.K. Rowling: Corona virüs semptomlarını nefes egzersizleriyle yendim
Dünyaca ünlü Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, iki hafta süreyle corona virüse dair tüm semptomları gösterdiğini, ancak bir doktorun önerdiği nefes egzersizlerini eşinin tavsiyesiyle yaparak tamamen iyileştiğini duyurdu.
BACKGRID UK, BACKGRID USA
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NEFES EGZERSİZLERİ YAPTIM
Dünyanın en çok kazanan yazarları arasında olan J.K Rowling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen Queens Hastanesi'nden bu doktorun nefesle ilgili semptomları nasıl rahatlattığını izleyin. 2 hafta boyunca Covid 19 ile ilgili tüm semptomları gösterdim. Ancak test olmadım. Doktor olan kocamın bu tavsiyesini uyguladım. Şu anda tamamen iyileştim ve bu yöntem çok işime yaradı" diye yazdı.
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HİÇBİR YAN ETKİSİ YOK
Rowling, hayranlarından gelen içten mesajlara teşekkür ederek, "Doktor tavsiyesi olan bu yöntemi uygulayın. Tamamen ücretsiz ve hiçbir kötü yan etkisi de yok. İşinize çok yarayacak. Herkes güvende kalsın" diye de sözlerine ekledi.
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VİDEOYU PAYLAŞTI
Ünlü yazar mesajında bir de video paylaştı. Twitter'da 14.5 milyon takipçisi bulunan Rowling'in bu mesajı binlerce beğeni alırken, birçok kişi tarafından da yeniden paylaşıldı.