Harry Potter'ın yaratıcısı yazar J.K. Rowling: Corona virüs semptomlarını nefes egzersizleriyle yendim

NEFES EGZERSİZLERİ YAPTIM Dünyanın en çok kazanan yazarları arasında olan J.K Rowling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen Queens Hastanesi'nden bu doktorun nefesle ilgili semptomları nasıl rahatlattığını izleyin. 2 hafta boyunca Covid 19 ile ilgili tüm semptomları gösterdim. Ancak test olmadım. Doktor olan kocamın bu tavsiyesini uyguladım. Şu anda tamamen iyileştim ve bu yöntem çok işime yaradı" diye yazdı.