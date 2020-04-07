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Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 10:26, /

Harry Potter'ın yaratıcısı yazar J.K. Rowling: Corona virüs semptomlarını nefes egzersizleriyle yendim

Dünyaca ünlü Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, iki hafta süreyle corona virüse dair tüm semptomları gösterdiğini, ancak bir doktorun önerdiği nefes egzersizlerini eşinin tavsiyesiyle yaparak tamamen iyileştiğini duyurdu.

BACKGRID UK, BACKGRID USA

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1NEFES EGZERSİZLERİ YAPTIM

NEFES EGZERSİZLERİ YAPTIM

Dünyanın en çok kazanan yazarları arasında olan J.K Rowling, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen Queens Hastanesi'nden bu doktorun nefesle ilgili semptomları nasıl rahatlattığını izleyin. 2 hafta boyunca Covid 19 ile ilgili tüm semptomları gösterdim. Ancak test olmadım. Doktor olan kocamın bu tavsiyesini uyguladım. Şu anda tamamen iyileştim ve bu yöntem çok işime yaradı" diye yazdı.

2HİÇBİR YAN ETKİSİ YOK

HİÇBİR YAN ETKİSİ YOK

Rowling, hayranlarından gelen içten mesajlara teşekkür ederek, "Doktor tavsiyesi olan bu yöntemi uygulayın. Tamamen ücretsiz ve hiçbir kötü yan etkisi de yok. İşinize çok yarayacak. Herkes güvende kalsın" diye de sözlerine ekledi.

3VİDEOYU PAYLAŞTI

VİDEOYU PAYLAŞTI

Ünlü yazar mesajında bir de video paylaştı. Twitter'da 14.5 milyon takipçisi bulunan Rowling'in bu mesajı binlerce beğeni alırken, birçok kişi tarafından da yeniden paylaşıldı.

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