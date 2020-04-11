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Haber Giriş: 11 Nisan 2020 - 09:28,

Harry Potter'ın oyuncusu ilk bebeğini bekliyor

Rol aldığı Harry Potter serisiyle tanınan oyuncu ilk kez bebek sahibi olmanın heyecanını yaşıyor.

BACKGRID UK

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1HEYECANLI BEKLEYİŞ

HEYECANLI BEKLEYİŞ

 Modern sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden biri olan Hary Potter'da rol alan Rupert Grint yakında baba olmaya hazırlanıyor

2GÜNEŞLİ HAVADA ALIŞVERİŞ

GÜNEŞLİ HAVADA ALIŞVERİŞ

Harry Potter serisinde Ron Weasley karakterini anlandıran 31 yaşındaki Grint, önceki gün Londra'da sevgilisi Georgia Groome ile birlikte görüntülendi.

3UZUN SÜRELİ BİRLİKTELİK

UZUN SÜRELİ BİRLİKTELİK

Groome'un karnının giderek büyümesi gözlerden kaçmadı. Rupert Grint ile Georgia Groome, 2011 yılından bu yana birlikte.

4ÇOCUK YILDIZDI

ÇOCUK YILDIZDI

J.K. Rowling'in aynı adlı seri romanından uyarlanan Harry Potter'da Grint, önemli rolleri Daniel Radcliffe ve Emma Watson ile paylaşıyordu.

5SEVGİLİSİ DE OYUNCU

SEVGİLİSİ DE OYUNCU

Grint'in sevgilisi Georgia Groome de bir oyuncub London To Brighton, Angus, Thongs and Perfect Snogging gibi yapımlardaki performansıyla tanınıyor.

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