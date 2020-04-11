Harry Potter'ın oyuncusu ilk bebeğini bekliyor

Modern sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden biri olan Hary Potter'da rol alan Rupert Grint yakında baba olmaya hazırlanıyorHarry Potter serisinde Ron Weasley karakterini anlandıran 31 yaşındaki Grint, önceki gün Londra'da sevgilisi Georgia Groome ile birlikte görüntülendi.Groome'un karnının giderek büyümesi gözlerden kaçmadı. Rupert Grint ile Georgia Groome, 2011 yılından bu yana birlikte.J.K. Rowling'in aynı adlı seri romanından uyarlanan Harry Potter'da Grint, önemli rolleri Daniel Radcliffe ve Emma Watson ile paylaşıyordu.Grint'in sevgilisi Georgia Groome de bir oyuncub London To Brighton, Angus, Thongs and Perfect Snogging gibi yapımlardaki performansıyla tanınıyor.