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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 16:19,

Düğün tacı yüzünden aile birbirine girmiş

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle'ın yarattığı kasırganın izleri hala silinmedi.

Depo Photos, Mega, Backgrid UK

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1ETKİLERİ HALA SÜRÜYOR
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ETKİLERİ HALA SÜRÜYOR

Her ne kadar çift, mart ayında aile ile resmen yollarını ayırıp ABD'nin Los Angeles kentine taşınmış olsa da söylentilerin, iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

2BÜYÜK GERGİNLİK YAŞANDI
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BÜYÜK GERGİNLİK YAŞANDI

Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın kaleme aldığı Finding Freedom adlı kitaba göre, Meghan Markle'ın düğünde duvağıyla birlikte kullanacağı taç yüzünden Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Harry'nin arasında büyük bir gerilik yaşandı.

3ANİDEN GÖRMEK İSTEDİ
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ANİDEN GÖRMEK İSTEDİ

Kitapta ortaya atılan iddialara göre, düğün hazırlıkları son hızla devam ederken bir gün Meghan Markle ani bir istekte bulundu. İsteği de düğününde duvağıyla kullanacağı taçla ilgiliydi.

4BELLİ KURALLAR VAR
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BELLİ KURALLAR VAR

Markle, aniden, kuaförü hazırlıklar için Londra'ya gittiğinde düğünde kullanacağı tacı ona göstermek ve bir fikir edinmesini sağlamak istedi. Ama o tacı görmek öyle kolay yerine gelebilecek bir istek değildi.

5GÖREVLİNİN YARDIMI GEREKTİ
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GÖREVLİNİN YARDIMI GEREKTİ

Meghan Markle'ın düğün tacını görebilmesi için Kraliçe'nin kostüm işlerinden sorumlu çalışanı ve en iyi sırdaşlarından biri olan Angela Kelly'nin, mücevherlerin bulunduğu özel daireye girmesi ve tacı oradan alması gerekiyordu.

6TACA ULAŞMAK ZOR
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TACA ULAŞMAK ZOR

Oysa Angela Kelly'nin bile o anda bu isteği yerine getirmesi mümkün değildi. Kelly de saray protokolüne göre öyle her istediğinde o taca ulaşamazdı.

7BİR DİZİ KURAL
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BİR DİZİ KURAL

Çünkü Buckingham Sarayı'nın koleksiyonundaki mücevherler özel bir bölümde ve kilit altında tutuluyor. Açılması için de belirli kurallara uymak gerekiyor.

8İSTEDİĞİNİZ ZAMAN GÖREMEZSİNİZ
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'İSTEDİĞİNİZ ZAMAN GÖREMEZSİNİZ'

Meghan Markle'ın bu ani isteği üzerine Angela Kelly, kendisine "Üzgünüm ama işler böyle yürümüyor. Sırf, kuaförünüz geldi diye istediğiniz zaman o tacı göremezsiniz" diye yanıt verdi.

9ISRARLARA OLUMSUZ YANIT VERDİ
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ISRARLARA OLUMSUZ YANIT VERDİ

Yine kitapta ileri sürüldüğüne göre Prens Harry, bazı saray görevlilerini, Angela Kelly'yi ikna etmeleri için aracı olmaya zorladı. Ama o sırada Londra dışında olan Kelly, Prens'in bütün ısrarlarına rağmen şehre dönmedi ve Markle da tacı göremedi. 

10HARRYNİN ÖFKESİ
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HARRY'NİN ÖFKESİ

Kelly, Prens Harry ve Meghan Markle'a, Kraliçe'nin mücevherlerine ulaşmak için önceden randevu alınması gerektiğini hatırlattı.

11HAKARET İÇEREN SÖZLER SARF ETTİ
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HAKARET İÇEREN SÖZLER SARF ETTİ

İşte bu noktadan sonra aslında bu konudaki bütün kuralları bilen Prens Harry, öfkeye kapıldı ve nişanlısının isteğini yerine getirmeyen Kelly hakkında hakaret içeren sözler sarf etti.

12KRALİÇE AZARLADI
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KRALİÇE AZARLADI

Olup biteni ve Prens Harry'nin sarf ettiği sözlerden haberdar olduğunda da Angela Kelly da Kraliçe 2. Elizabeth'i bu konuda uyardı. Bunun üzerine Kraliçe, torunu Harry'yi bir sabah özel bir toplantıya çağırdı.  İşte kitapta iddia edilenlere göre Kraliçe, o özel toplantıda torunu Harry'yi kabalığından ve sarf ettiği sözlerden dolayı azarladı.

13ENGEREK YILANI BENZETMESİ
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ENGEREK YILANI BENZETMESİ

Geçen hafta basına yansıyan ve Finding Freedom adlı kitapta yer alan iddialara göre Prens Harry ve Meghan Markle, bazı saray çalışanları hakkında "engerek yılanı kadar hain" tanımını kullanmıştı.

14KRALİÇENİN SEVDİĞİ BİR ÇALIŞAN
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KRALİÇE'NİN SEVDİĞİ BİR ÇALIŞAN

 Bu olaya adı karışan Angela Kelly, uzun süredir Kraliçe'nin yanında çalışan ve onun tarafından sevilen bir görevli. Kelly, 2007 yılında verdiği bir röportajda Kraliçe ile ilişkisini "Biz tipik iki kadınız. Elbiseler, makyaj ve mücevherler hakkında görüş alışverişinde bulunuruz. Hangi mücevherin hangi elbiseyle daha iyi görüneceğini ya da bunun gibi şeyler konuşuruz" demişti.

15KISKANÇLIK İDDİALARI
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KISKANÇLIK İDDİALARI

Kelly'nin Kraliçe ile bu yakınlığının diğer bazı saray çalışanları arasında kıskançlığa neden olduğu iddiaları da daha önce ortaya atılmıştı. Hatta Kelly "Sırtıma saplanan bıçaklar için daha fazla odam yok" diye şakaya vurarak durumu ifade etmişti.

16KİTAP OLAY YARATTI
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KİTAP OLAY YARATTI

Finding Freedom adlı kitapla ilgili olarak Prens Harry ve Meghan Markle'ın yazarlarla herhangi bir röportaj yapmadığı çiftin sözcüsü tarafından belirtildi. İki yazar da kitabı görüştükleri eski görevliler ve Buckingham'a yakın kaynaklarla yaptıkları görüşmelerden yola çıkarak kaleme aldıklarını belirtti.

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