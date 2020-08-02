Düğün tacı yüzünden aile birbirine girmiş

KRALİÇE'NİN SEVDİĞİ BİR ÇALIŞAN Bu olaya adı karışan Angela Kelly, uzun süredir Kraliçe'nin yanında çalışan ve onun tarafından sevilen bir görevli. Kelly, 2007 yılında verdiği bir röportajda Kraliçe ile ilişkisini "Biz tipik iki kadınız. Elbiseler, makyaj ve mücevherler hakkında görüş alışverişinde bulunuruz. Hangi mücevherin hangi elbiseyle daha iyi görüneceğini ya da bunun gibi şeyler konuşuruz" demişti.