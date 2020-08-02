Düğün tacı yüzünden aile birbirine girmiş

Her ne kadar çift, mart ayında aile ile resmen yollarını ayırıp ABD'nin Los Angeles kentine taşınmış olsa da söylentilerin, iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
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BÜYÜK GERGİNLİK YAŞANDI
Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın kaleme aldığı Finding Freedom adlı kitaba göre, Meghan Markle'ın düğünde duvağıyla birlikte kullanacağı taç yüzünden Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Harry'nin arasında büyük bir gerilik yaşandı.
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ANİDEN GÖRMEK İSTEDİ
Kitapta ortaya atılan iddialara göre, düğün hazırlıkları son hızla devam ederken bir gün Meghan Markle ani bir istekte bulundu. İsteği de düğününde duvağıyla kullanacağı taçla ilgiliydi.
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BELLİ KURALLAR VAR
Markle, aniden, kuaförü hazırlıklar için Londra'ya gittiğinde düğünde kullanacağı tacı ona göstermek ve bir fikir edinmesini sağlamak istedi. Ama o tacı görmek öyle kolay yerine gelebilecek bir istek değildi.
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GÖREVLİNİN YARDIMI GEREKTİ
Meghan Markle'ın düğün tacını görebilmesi için Kraliçe'nin kostüm işlerinden sorumlu çalışanı ve en iyi sırdaşlarından biri olan Angela Kelly'nin, mücevherlerin bulunduğu özel daireye girmesi ve tacı oradan alması gerekiyordu.
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TACA ULAŞMAK ZOR
Oysa Angela Kelly'nin bile o anda bu isteği yerine getirmesi mümkün değildi. Kelly de saray protokolüne göre öyle her istediğinde o taca ulaşamazdı.
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BİR DİZİ KURAL
Çünkü Buckingham Sarayı'nın koleksiyonundaki mücevherler özel bir bölümde ve kilit altında tutuluyor. Açılması için de belirli kurallara uymak gerekiyor.
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'İSTEDİĞİNİZ ZAMAN GÖREMEZSİNİZ'
Meghan Markle'ın bu ani isteği üzerine Angela Kelly, kendisine "Üzgünüm ama işler böyle yürümüyor. Sırf, kuaförünüz geldi diye istediğiniz zaman o tacı göremezsiniz" diye yanıt verdi.
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ISRARLARA OLUMSUZ YANIT VERDİ
Yine kitapta ileri sürüldüğüne göre Prens Harry, bazı saray görevlilerini, Angela Kelly'yi ikna etmeleri için aracı olmaya zorladı. Ama o sırada Londra dışında olan Kelly, Prens'in bütün ısrarlarına rağmen şehre dönmedi ve Markle da tacı göremedi.
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HARRY'NİN ÖFKESİ
Kelly, Prens Harry ve Meghan Markle'a, Kraliçe'nin mücevherlerine ulaşmak için önceden randevu alınması gerektiğini hatırlattı.
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HAKARET İÇEREN SÖZLER SARF ETTİ
İşte bu noktadan sonra aslında bu konudaki bütün kuralları bilen Prens Harry, öfkeye kapıldı ve nişanlısının isteğini yerine getirmeyen Kelly hakkında hakaret içeren sözler sarf etti.
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KRALİÇE AZARLADI
Olup biteni ve Prens Harry'nin sarf ettiği sözlerden haberdar olduğunda da Angela Kelly da Kraliçe 2. Elizabeth'i bu konuda uyardı. Bunun üzerine Kraliçe, torunu Harry'yi bir sabah özel bir toplantıya çağırdı. İşte kitapta iddia edilenlere göre Kraliçe, o özel toplantıda torunu Harry'yi kabalığından ve sarf ettiği sözlerden dolayı azarladı.
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ENGEREK YILANI BENZETMESİ
Geçen hafta basına yansıyan ve Finding Freedom adlı kitapta yer alan iddialara göre Prens Harry ve Meghan Markle, bazı saray çalışanları hakkında "engerek yılanı kadar hain" tanımını kullanmıştı.
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KRALİÇE'NİN SEVDİĞİ BİR ÇALIŞAN
Bu olaya adı karışan Angela Kelly, uzun süredir Kraliçe'nin yanında çalışan ve onun tarafından sevilen bir görevli. Kelly, 2007 yılında verdiği bir röportajda Kraliçe ile ilişkisini "Biz tipik iki kadınız. Elbiseler, makyaj ve mücevherler hakkında görüş alışverişinde bulunuruz. Hangi mücevherin hangi elbiseyle daha iyi görüneceğini ya da bunun gibi şeyler konuşuruz" demişti.
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KISKANÇLIK İDDİALARI
Kelly'nin Kraliçe ile bu yakınlığının diğer bazı saray çalışanları arasında kıskançlığa neden olduğu iddiaları da daha önce ortaya atılmıştı. Hatta Kelly "Sırtıma saplanan bıçaklar için daha fazla odam yok" diye şakaya vurarak durumu ifade etmişti.
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KİTAP OLAY YARATTI
Finding Freedom adlı kitapla ilgili olarak Prens Harry ve Meghan Markle'ın yazarlarla herhangi bir röportaj yapmadığı çiftin sözcüsü tarafından belirtildi. İki yazar da kitabı görüştükleri eski görevliler ve Buckingham'a yakın kaynaklarla yaptıkları görüşmelerden yola çıkarak kaleme aldıklarını belirtti.