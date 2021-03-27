Yapımcılar da boş durmadı: "Saraydan prens kaçırma"
Gençlik yıllarından bu yana İngiliz kraliyet ailesinin "asi çocuğu" olan Prens Harry'nin, "hayatının en önemli dönemecini" geçip eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ülkeyi terk etmesi sadece TV ve yazılı basın için malzeme çıkarmadı. Şimdi de sırada çiftin Londra'dan ayrılıp ABD'ye yerleşmesi bir filme esin kaynağı oluyor.
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1
HARRY VE MEGHAN CEPHESİNDEN YENİ HABER
Bu ayın başında yayınlanan ve Oprah Winfrey'e ırkçılık iddialarından, sarayda kapalı kapılar ardında yaşananlara kadar çok çarpıcı açıklamalar yaptıkları röportajın ateşi hala sönmemişken bu kez Harry ve Meghan'la ilgili başka bir haber geldi.
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YEŞİL IŞIK YAKILDI
Elbette sinema ve TV sektörü de Prens Harry ve Meghan Markle'ın bu gürültülü ayrılık sürecinin meyvelerini yemeye hazırlanıyor. Bir başka deyişle çiftin aileden ayrılığı bir TV filmine konu oluyor. ABD ve İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Lifetime adlı TV kanalına, bu konuda çekilecek bir yapım için yeşil ışık yakıldı.
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HARRY VE MEGHAN: SARAYDAN KAÇIŞ
Hazırlıkları bir süredir devam eden "Harry&Meghan: Escaping the Palace" (Harry ve Meghan: Saraydan Kaçış) adlı bu projenin, çifti İngiliz kraliyet ailesinden ayrılmaya iten nedenler üzerine yoğunlaşacağı belirtildi.
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MEGHAN'IN İÇ DÜNYASI
TV için çekilecek filmde, Meghan Markle'ın her geçen gün dış dünyadan izole edilmesi, bu yüzden duyduğu üzüntü, basının ona karşı gösterdiği sert tavırlara kraliyet ailesinden hiçbir tepki gösterilmemesi gibi konuları gündeme geleceği belirtildi.
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PRENSLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
"Harry&Meghan: Escaping the Palace" adlı TV filminde Harry ile William arasındaki gerilimin yanı sıra Prens Charles'ın, iki oğluyla inişli çıkışlı ilişkilerinin de konu edileceği vurgulanıyor.
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ÜÇÜNCÜ PROJE
Aslına bakılırsa bu film, TV kanalının Harry ve Meghan hakkında yapacağı üçüncü proje olacak. Daha önce çiftin tanışma ve evlilik süreçlerini konu alan Harry & Meghan: A Royal Romance ve Harry & Meghan: Becoming Royal adlı yapımlara da imza atılmıştı. İlk projede Harry'yi Murray Fraser, Meghan'ı da Parisa Fitz Henley adlı oyuncular canlandırmıştı. İkinci filmde Harry rolünde Charlie Field ve Meghan rolünde de Tiffany Smith kamera karşısına geçti. Bu üçüncü filmde ise son bir yılın en çok konuşulan çiftini kimlerin canlandıracağı henüz belli değil.
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AİLEYE YENİ 'BAŞ AĞRISI'
Bu arada TV filmi ile ilgili haberlerin duyulmasından sonra bazı çevreler Buckingham Sarayı'nın bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ileri sürdü. Hatta bu iddialara göre film "İngiliz kraliyet ailesine yeni baş ağrısı" diye nitelendirildi.