Yapımcılar da boş durmadı: "Saraydan prens kaçırma"

ÜÇÜNCÜ PROJE Aslına bakılırsa bu film, TV kanalının Harry ve Meghan hakkında yapacağı üçüncü proje olacak. Daha önce çiftin tanışma ve evlilik süreçlerini konu alan Harry & Meghan: A Royal Romance ve Harry & Meghan: Becoming Royal adlı yapımlara da imza atılmıştı. İlk projede Harry'yi Murray Fraser, Meghan'ı da Parisa Fitz Henley adlı oyuncular canlandırmıştı. İkinci filmde Harry rolünde Charlie Field ve Meghan rolünde de Tiffany Smith kamera karşısına geçti. Bu üçüncü filmde ise son bir yılın en çok konuşulan çiftini kimlerin canlandıracağı henüz belli değil.