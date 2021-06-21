Harry ile Meghan'a kötü haber: Çocukları asla 'prens' ve 'prenses' olamayacak

'TEN RENGİNİ' İLERİ SÜRMÜŞTÜ Peki Prens Harry ile Meghan Markle'ın oğlu Archie ile kızı Lili, neden doğar doğmaz prens ve prenses olamadı? Aslında bunun nedeni, çok uzun yıllar önce yapılan bir düzenleme. Meghan Markle, her ne kadar Oprah Winfrey röportajında "ten rengi yüzünden Archie'ye prens unvanı verilmedi" demiş olsa da onun da gözden kaçırdığı bir durum var. Zaten, Markle'ın bu açıklaması sonrası birçok kraliyet uzmanı "Bu kuralı Meghan bilmeyebilir ama Harry'nin bilmiyor olması mümkün değil" yorumunu yapmıştı.