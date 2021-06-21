Harry ile Meghan'a kötü haber: Çocukları asla 'prens' ve 'prenses' olamayacak
Prens Charles, uzun süredir üzerinde çalıştığı "aileyi küçültme" planını sonunda uygulayacak gibi görünüyor. Bu plan yürürlüğe girdiğinde Prens Harry ile Meghan Markle'ın oğlu Archie ve kızı Lilibet Diana, dedeleri kral olduktan sonra da "prens" ve "prenses" unvanı alamayacak.
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HALKIH TEPKİSİNİ ÇEKMEMEK İÇİN
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Kraliçe 2. Elizabeth’in ardından tahta geçecek olan Prens Charles, İngiliz vergi mükelleflerinin tepkisini çekmemek için, aile üyelerinin sayısını azaltmaya karar verdi. Prens Charles'ın bu konu üzerinde 2000'lerin başından beri düşündüğü ileri sürülüyor.
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BÜYÜK OLASILIKLA KURALLAR DEĞİŞECEK
Charles, oğluna, iki yaşındaki Archie'nin bir zamanlar doğuştan hakkı olan ‘prens’ unvanını almasını önlemek için önemli belgeleri değiştireceğini söyledi. Archie, şu anda tahtın yedinci varisi konumunda.
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ONLARA DA SÖYLENDİ
Kaynaklar, “Harry ve Meghan’a, Prens Charles kral olduğunda, Archie’nin hiçbir zaman prens olmayacağı söylendi” diye konuştu.
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HARRY İLE MEGHAN PEK MEMNUN OLMADI
Haberde, Sussex çifti ABD'de yaşamak için kraliyet görevlerini bırakmasına rağmen, haberlerin Prens Harry ve Meghan Markle için pek de iyi olmadığı belirtildi.
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HALKIN TEPKİSİNİ ÇEKMEMEK İÇİN
Prens Charles'ın planına göre, yalnızca tahtın varisleri ve yakın aile üyeleri, vergi mükellefleri tarafından finanse edilen unvanlar, gelir ve polis desteği alacak.
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PLAN UYGULANIRSA UNVAN YOK
Oysa eski kurala göre Prens Charles, kral olarak tahta geçtiğinde Archie ve kardeşi Lili, hükümdarın torunu olarak "prens" ve "prenses" unvanlarını alacaktı. Fakat Charles, planını uygularsa iki kardeş de unvansız kalacak.
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'TEN RENGİNİ' İLERİ SÜRMÜŞTÜ
Peki Prens Harry ile Meghan Markle'ın oğlu Archie ile kızı Lili, neden doğar doğmaz prens ve prenses olamadı? Aslında bunun nedeni, çok uzun yıllar önce yapılan bir düzenleme. Meghan Markle, her ne kadar Oprah Winfrey röportajında "ten rengi yüzünden Archie'ye prens unvanı verilmedi" demiş olsa da onun da gözden kaçırdığı bir durum var. Zaten, Markle'ın bu açıklaması sonrası birçok kraliyet uzmanı "Bu kuralı Meghan bilmeyebilir ama Harry'nin bilmiyor olması mümkün değil" yorumunu yapmıştı.
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İSVEÇ KRALİYET AİLESİ DE KÜÇÜLDÜ
Benzer bir küçülme 2019 yılında İsveç kraliyet ailesinde yaşandı. İsveç Kralı 16. Gustaf, kraliyet ailesinin vergi mükelleflerine yükünün arttığı eleştirileri üzerine 5 torununun ilerde Saray'da görev üstlenmeyeceğini açıkladı. Kralı 16. Gustaf'ın kararıyla, yaşları 1 ile 5 arasında değişen çocuklar dük ya da düşeslik unvanlarını koruyacak ancak "Prens" ya da "Prenses hazretleri" olarak anılmıyor.
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SADECE VELİAHT PRENSES'İN ÇOCUKLARININ UNVARI VAR
Karar, tahtın varislerinden olan iki torunu, Prenses Estelle ve Prens Oscar'ı kapsamıyor. İsveç Kraliyet Mahkemesi tarafından açıklanan kararla, Prens Carl Philip'in üç oğluyla, Prenses Madeleine'in üç çocuğu kraliyet ailesi üyelerine yıllık olarak verilen ödenekten yararlanamayacak.
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DAHA DOĞMADAN BELLİYDİ
Harry ile Meghan'ın Winfrey, röportajının dünyada en çok yankı yaratan iddia "ten renginin koyu olacağı endişesiyle Archie'ye 'prens' unvanı verilmediğini söylemesi oldu. Aslında bu konu Meghan Markle ile Prens Harry'nin ilk bebeklerini bekledikleri açıklandığında da gündeme gelmişti. Archie'nin dedesi Prens Charles tahta geçene kadar "prens" unvanı almayacağı o zaman da konuşulmuştu. İngiliz basını o dönemde bunun nedenini de açıklamıştı.
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PRENS YA DA PRENSES UNVANI KİMLERE VERİLİYOR?
BBC'de bu konuyla ilgili yer alan habere göre "Kraliyet ailesinde prens ve prenseslik gibi unvanlar ile "HRH" (His Royal Highness - Ekselansları) gibi hitap biçimlerinin uygulanmasına ilişkin kurallar, Kral Beşinci George'un Kasım 1917'de yayımladığı kraliyet beratı ile belirlenmiş durumda. Kral Beşinci George, 1917'de yayınlanan bildirisinde, Galler Prensi'nin en büyük oğlunun en büyük oğlu dışında, hükümdarın torunlarına bu tarihten sonra prens veya prenses unvanlarının verilmeyeceğini açıkladı.
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MEGHAN SONRADAN HATIRLADI
Görünüşe göre Oprah Winfrey röportajının daha sonraki bir bölümünde Meghan Markle da bu konuda bilgilendirildi ve bu kuraldan söz etti. Markle "Bir adet var... 5. George ya da 6. George hangisi olduğunu unuttum, eğer tahttaki monarkın torunu iseniz prens ya da prenses olabiliyorsunuz" dedi. İşte Kral 5. George'un belirlediği bu kurala göre, dedeleri Prens Charles tahta geçince Archie "prens", Lili de "prenses" olacak. O zaman her ikisi de monarkın, yani tahtta oturan kralın torunları oldukları için bu unvanları alacak.
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ONLAR DOĞUŞTAN UNVAN SAHİBİ
Prens William ile Kate Middleton'ın üç çocuğu George, Charles ve Charlotte'un "prens" ve "prenses" uvnanını doğuştan taşıyor olması ise taht sıralamasıyla ilgili. Prens William, ülkesinin tahtı için babası Prens Charles'ın ardından ikinci sırada geliyor. William'dan sonra taht sırası için çocukları George, Charlotte ve Louis var. Yani üç küçük çocuğun doğumuyla Prens Harry de taht sıralamasında yeğenlerinin altına düştü.
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BAŞTAN ANLAŞTILAR
Prens Charles'ın kardeşi Andrew'nun kızları Beatrice ve Eugenie de, taht için Harry'nin de ardında olmalarına rağmen, monarkın torunları oldukları için "prenses" unvanı taşıyor. Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in en küçük oğlu Prens Edward ve eşi Sophie'nin iki çocuğunun da "prens" ve "prenses" unvanı taşımadığını hatırlatalım. Bunun nedeni de oldukça ilginç aslında.
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ONLAR 'PRENS' VE 'PRENSES' UNVANI İSTEMEDİ
Her iki çocuk da monarkın yani Kraliçe'nin torunu olarak hakları olan Büyük Britanya prensi veya prensesi unvanını ve buna bağlı olan hitap şekli "Yüce Majesteleri" 'ni kullanabilirler. Fakat daha evlilik yapılırken prens Edward'ın çocuklarının "Yüce Majeste" unvanını taşımayacakları kararlaştırıldı. Onlar daha çok Wessex kontu unvanından gelen nezaket unvanını taşıyorlar. Bu sebeple kızlarına leydi Louise Windsor diye hitap ediliyor, oğulları ise vikont Severn unvanını taşıyor.