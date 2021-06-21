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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, ALAMY
Haber Giriş: 21 Haziran 2021 - 09:56 | 

Harry ile Meghan'a kötü haber: Çocukları asla 'prens' ve 'prenses' olamayacak

Prens Charles, uzun süredir üzerinde çalıştığı "aileyi küçültme" planını sonunda uygulayacak gibi görünüyor. Bu plan yürürlüğe girdiğinde Prens Harry ile Meghan Markle'ın oğlu Archie ve kızı Lilibet Diana, dedeleri kral olduktan sonra da "prens" ve "prenses" unvanı alamayacak.

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1HALKIH TEPKİSİNİ ÇEKMEMEK İÇİN

HALKIH TEPKİSİNİ ÇEKMEMEK İÇİN

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Kraliçe 2. Elizabeth’in ardından tahta geçecek olan Prens Charles, İngiliz vergi mükelleflerinin tepkisini çekmemek için, aile üyelerinin sayısını azaltmaya karar verdi. Prens Charles'ın bu konu üzerinde 2000'lerin başından beri düşündüğü ileri sürülüyor.

2BÜYÜK OLASILIKLA KURALLAR DEĞİŞECEK

BÜYÜK OLASILIKLA KURALLAR DEĞİŞECEK

Charles, oğluna, iki yaşındaki Archie'nin bir zamanlar doğuştan hakkı olan ‘prens’ unvanını almasını önlemek için önemli belgeleri değiştireceğini söyledi. Archie, şu anda tahtın yedinci varisi konumunda.

3ONLARA DA SÖYLENDİ

ONLARA DA SÖYLENDİ

Kaynaklar, “Harry ve Meghan’a, Prens Charles kral olduğunda, Archie’nin hiçbir zaman prens olmayacağı söylendi” diye konuştu.

4HARRY İLE MEGHAN PEK MEMNUN OLMADI

HARRY İLE MEGHAN PEK MEMNUN OLMADI

Haberde, Sussex çifti ABD'de yaşamak için kraliyet görevlerini bırakmasına rağmen, haberlerin Prens Harry ve Meghan Markle için pek de iyi olmadığı belirtildi.

5HALKIN TEPKİSİNİ ÇEKMEMEK İÇİN

HALKIN TEPKİSİNİ ÇEKMEMEK İÇİN

Prens Charles'ın planına göre, yalnızca tahtın varisleri ve yakın aile üyeleri, vergi mükellefleri tarafından finanse edilen unvanlar, gelir ve polis desteği alacak.

6PLAN UYGULANIRSA UNVAN YOK

PLAN UYGULANIRSA UNVAN YOK

Oysa eski kurala göre Prens Charles, kral olarak tahta geçtiğinde Archie ve kardeşi Lili, hükümdarın torunu olarak "prens" ve "prenses" unvanlarını alacaktı. Fakat Charles, planını uygularsa iki kardeş de unvansız kalacak. 

7TEN RENGİNİ İLERİ SÜRMÜŞTÜ

'TEN RENGİNİ' İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Peki Prens Harry ile Meghan Markle'ın oğlu Archie ile kızı Lili, neden doğar doğmaz prens ve prenses olamadı? Aslında bunun nedeni, çok uzun yıllar önce yapılan bir düzenleme. Meghan Markle, her ne kadar Oprah Winfrey röportajında "ten rengi yüzünden Archie'ye prens unvanı verilmedi" demiş olsa da onun da gözden kaçırdığı bir durum var. Zaten, Markle'ın bu açıklaması sonrası birçok kraliyet uzmanı "Bu kuralı Meghan bilmeyebilir ama Harry'nin bilmiyor olması mümkün değil" yorumunu yapmıştı. 

8İSVEÇ KRALİYET AİLESİ DE KÜÇÜLDÜ

İSVEÇ KRALİYET AİLESİ DE KÜÇÜLDÜ

Benzer bir küçülme 2019 yılında İsveç kraliyet ailesinde yaşandı. İsveç Kralı 16. Gustaf, kraliyet ailesinin vergi mükelleflerine yükünün arttığı eleştirileri üzerine 5 torununun ilerde Saray'da görev üstlenmeyeceğini açıkladı. Kralı 16. Gustaf'ın kararıyla, yaşları 1 ile 5 arasında değişen çocuklar dük ya da düşeslik unvanlarını koruyacak ancak "Prens" ya da "Prenses hazretleri" olarak anılmıyor.

9SADECE VELİAHT PRENSESİN ÇOCUKLARININ UNVARI VAR

SADECE VELİAHT PRENSES'İN ÇOCUKLARININ UNVARI VAR

Karar, tahtın varislerinden olan iki torunu, Prenses Estelle ve Prens Oscar'ı kapsamıyor. İsveç Kraliyet Mahkemesi tarafından açıklanan kararla, Prens Carl Philip'in üç oğluyla, Prenses Madeleine'in üç çocuğu kraliyet ailesi üyelerine yıllık olarak verilen ödenekten yararlanamayacak.

10DAHA DOĞMADAN BELLİYDİ

DAHA DOĞMADAN BELLİYDİ

Harry ile Meghan'ın Winfrey, röportajının dünyada en çok yankı yaratan iddia "ten renginin koyu olacağı endişesiyle Archie'ye 'prens' unvanı verilmediğini söylemesi oldu. Aslında bu konu Meghan Markle ile Prens Harry'nin ilk bebeklerini bekledikleri açıklandığında da gündeme gelmişti. Archie'nin dedesi Prens Charles tahta geçene kadar "prens" unvanı almayacağı o zaman da konuşulmuştu. İngiliz basını o dönemde bunun nedenini de açıklamıştı.

11PRENS YA DA PRENSES UNVANI KİMLERE VERİLİYOR

PRENS YA DA PRENSES UNVANI KİMLERE VERİLİYOR?

BBC'de bu konuyla ilgili yer alan habere göre "Kraliyet ailesinde prens ve prenseslik gibi unvanlar ile "HRH" (His Royal Highness - Ekselansları) gibi hitap biçimlerinin uygulanmasına ilişkin kurallar, Kral Beşinci George'un Kasım 1917'de yayımladığı kraliyet beratı ile belirlenmiş durumda. Kral Beşinci George, 1917'de yayınlanan bildirisinde, Galler Prensi'nin en büyük oğlunun en büyük oğlu dışında, hükümdarın torunlarına bu tarihten sonra prens veya prenses unvanlarının verilmeyeceğini açıkladı. 

12MEGHAN SONRADAN HATIRLADI

MEGHAN SONRADAN HATIRLADI

Görünüşe göre Oprah Winfrey röportajının daha sonraki bir bölümünde Meghan Markle da bu konuda bilgilendirildi ve bu kuraldan söz etti. Markle "Bir adet var... 5. George ya da 6. George hangisi olduğunu unuttum, eğer tahttaki monarkın torunu iseniz prens ya da prenses olabiliyorsunuz" dedi. İşte Kral 5. George'un belirlediği bu kurala göre, dedeleri Prens Charles tahta geçince Archie "prens", Lili de "prenses" olacak. O zaman her ikisi de monarkın, yani tahtta oturan kralın torunları oldukları için bu unvanları alacak.

13ONLAR DOĞUŞTAN UNVAN SAHİBİ

ONLAR DOĞUŞTAN UNVAN SAHİBİ

Prens William ile Kate Middleton'ın üç çocuğu George, Charles ve Charlotte'un "prens" ve "prenses" uvnanını doğuştan taşıyor olması ise taht sıralamasıyla ilgili. Prens William, ülkesinin tahtı için babası Prens Charles'ın ardından ikinci sırada geliyor. William'dan sonra taht sırası için çocukları George, Charlotte ve Louis var. Yani üç küçük çocuğun doğumuyla Prens Harry de taht sıralamasında yeğenlerinin altına düştü.

14BAŞTAN ANLAŞTILAR

BAŞTAN ANLAŞTILAR

Prens Charles'ın kardeşi Andrew'nun kızları Beatrice ve Eugenie de, taht için Harry'nin de ardında olmalarına rağmen, monarkın torunları oldukları için "prenses" unvanı taşıyor. Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in en küçük oğlu Prens Edward ve eşi Sophie'nin iki çocuğunun da "prens" ve "prenses" unvanı taşımadığını hatırlatalım. Bunun nedeni de oldukça ilginç aslında. 

15ONLAR PRENS VE PRENSES UNVANI İSTEMEDİ

ONLAR 'PRENS' VE 'PRENSES' UNVANI İSTEMEDİ

Her iki çocuk da monarkın yani Kraliçe'nin torunu olarak hakları olan Büyük Britanya prensi veya prensesi unvanını ve buna bağlı olan hitap şekli "Yüce Majesteleri" 'ni kullanabilirler. Fakat daha evlilik yapılırken prens Edward'ın çocuklarının "Yüce Majeste" unvanını taşımayacakları kararlaştırıldı. Onlar daha çok Wessex kontu unvanından gelen nezaket unvanını taşıyorlar. Bu sebeple kızlarına leydi Louise Windsor diye hitap ediliyor, oğulları ise vikont Severn unvanını taşıyor. 

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