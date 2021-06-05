Harry ile Meghan ikinci bebeklerinin doğumunu nasıl duyuracaklar?
Prens Harry ile Meghan Markle, kısa bir süre sonra ikinci bebeklerine kavuşacak. Bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu daha önce açıklayan çiftin, doğum haberini nasıl vereceği ise merak konusu.
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KIZ BEBEK GELİYOR
İngiliz kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra ABD'de yeni bir hayat kuran Prens Harry ile Meghan Markle, bu yaz içinde ikinci bebeklerine kavuşacak. Kısa bir süre önce ikinci doğum gününü kutladıkları Archie adında bir oğulları olan çift, bu kez bir kız bebek sahibi olacaklarını ilan etmişti. Şimdi ise merak edilen bir başka konu var.
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DOĞUM NASIL DUYURULACAK?
Çift, ikinci bebeklerinin dünyaya geldiğini nasıl duyuracak? İşte bütün dünya en az bu kız bebeğe hangi ismin verileceği kadar doğum haberinin duyurusunun nasıl yapılacağını da merak ediyor.
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İKİNCİ BEBEK HABERİNİ ARKADAŞLARI DUYURDU
Harry ile Meghan'ın kızlarının dünyaya gelişini de tıpkı aileden ayrıldıktan sonra yaptıkları diğer duyurular gibi olacağı düşünülüyor. İkinci bebek haberini, fotoğrafçı arkadaşları Missan Harriman, kendi Instagram sayfasında çiftin aile fotoğrafını paylaşarak duyurmuştu. Kız bebeğin dünyaya gelişinin de bu şekilde olacağı düşünülüyor.
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INSTAGRAM SAYFASINI KAPATILAR
Prens Harry ile Meghan Markle, Archie'nin her iki doğum günü duyurusunu da onun adını taşıyan vakfın internet sitesinden yaptı. Her ikisinde de bu duyuru bir yardım kampanyasının bir adımı olarak yapıldı. Harry ile Meghan, İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bıraktıktan sonra o zamana kadar kullandıkları Instagram sayfalarını da kapattılar. Dolayısıyla bu kanaldan duyuru yapmaları söz konusu değil.
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AĞABEYİNDEN FARKLI BİR YOL İZLEDİ
Prens Harry ile Meghan Markle, oğulları Archie dünyaya geldiğinde henüz kraliyet ailesinin çalışan kıdemli üyeleri oldukları için ona uygun bir duruyu yapılmıştı. Aslında bu, Harry'nin ağabeyi Prens William ve eşi Kate Middleton'ın doğum duyurusundan çok farklı olmuştu. William ile Kate, her üç çocukları dünyaya geldiğinde de onların doğduğu hastaneden çıkarken kapının önünde basının ve halkın karşısına çıkmıştı. Üstelik Middleton'ın bebeğini hangi hastanede dünyaya getireceği de önceden belliydi.
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KAMUOYUYLA TANIŞMASI FARKLI OLDU
Fakat Prens Harry ile Meghan Markle, bu konuda farklı bir yol izledi. Bebeğin nerede doğacağını önceden açıklamadılar. Archie dünyaya gelince de Harry, basının karşısına çıkıp bir açıklama yaptı. Minik Archie'nin kamuoyuyla tanışması da farklı oldu. Harry ile Meghan, Windsor Şatosu'na davet ettikleri gazetecilerin karşısına bebekleriyle çıktı. Bebeğin Archie Harrison Mountbatten Windsor olduğu açıklandı.
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VAFTİZ TÖRENİ DE FARKLIYDI
Harry ile Meghan, bebeklerinin vaftiz törenini de ailenin diğer kıdemli üyelerinden çok farklı bir şekilde az sayıda katılımla yaptılar.
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ONLAR FARKLI BİR YOL İZLEDİ
Harry'nin ağabeyi William ile eşi Kate Middleton ise üç çocuklarının vaftiz törenini de gösterişli bir şekilde kalabalık davetli topluluğu önünde gerçekleştirmişti.