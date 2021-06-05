Harry ile Meghan ikinci bebeklerinin doğumunu nasıl duyuracaklar?

INSTAGRAM SAYFASINI KAPATILAR Prens Harry ile Meghan Markle, Archie'nin her iki doğum günü duyurusunu da onun adını taşıyan vakfın internet sitesinden yaptı. Her ikisinde de bu duyuru bir yardım kampanyasının bir adımı olarak yapıldı. Harry ile Meghan, İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bıraktıktan sonra o zamana kadar kullandıkları Instagram sayfalarını da kapattılar. Dolayısıyla bu kanaldan duyuru yapmaları söz konusu değil.