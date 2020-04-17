Harry ile Meghan bir buçuk ay sonra ilk kez görüntülendi: Güvenlik kamerasına takıldılar
Geçtiğimiz 9 Mart'ta Londra'daki Commonwealth etkinliğine katılarak İngiliz kraliyet ailesi üyeliğine veda eden Prens Harry ile Meghan Markle, yeni hayatlarına başladıkları Los Angeles'ta ilk kez görüntülendi.
BACKGRID USA
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KAMERAYA BÖYLE TAKILDILAR
Bebekleri Archie'yi de alarak Kanada'nın Vancouver kentinden Los Angeles'a taşıyan Harry ile Meghan, geçen çarşamba günü Los Angeles'ın Batı Hollywood bölgesinde güvenlik kamerasına takıldı.
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DAR GELİRLİ İNSANLARA YARDIM
Görünüşe göre çift, koronavirüsten etkilenen insanlara yardım elini uzattı.
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GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORLAR
Harry ve Meghan, Batı Hollywood bölgesinde dar gelirli insanların yaşadığı apartmanlarda yiyecek dağıtımına çıktı. Çiftin, Project Angel Food adlı bir yardım kuruluşu için gönüllü olarak çalıştığı belirtildi.
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ADRES ARADILAR
Her ikisi de beyzbol şapkası takan çiftten Meghan Markle bir koruyucu maske taktı. Prens Harry ise ağız kısmına mavi renkli bir bandana bağladı.
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OTOMOBİLDE KORUMA VARDI
Otomobilde bir güvenlik görevlisinin eşlik ettiği çift, apartmana ise yalnız girdi.
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'ÖNCE TANIMADIM'
Çiftin yemek dağıttığı insanlar arasında bulunan 53 yaşındaki Dan Tyrell, ilk anda çiftin kim olduğunu anlamadığı fakat kendilerini tanıttıktan sonra onları tanıdığını anlattı.
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GÖRÜNÜŞLERİ SIRADANDI
Tyrell, çiftin görünüşünün son derece sıradan olduğunu ancak konuşurken kim olduklarını gizlemediklerini belirtti.
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BUYURUN YİYECEĞİNİZ
Meghan Markle'ın kendisine "Buyurun yiyeceğiniz" diyerek paketi uzattığını belirten Tyrell "Bana sağlığımın yerinde olduğunu umduklarını söylediler" diye konuştu.
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BİRİNİN BİZE YİYECEK GETİRMESİ ÇOK GÜZEL
Tyrell, birilerinin kendilerine yiyecek getirmesinin çok güzel bir şey olduğunu da sözlerine ekledi.
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Meghan Markle'ın kendisine "Buyurun yiyeceğiniz" diyerek paketi uzattığını belirten Tyrell "Bana sağlığımın yerinde olduğunu umduklarını söylediler" diye konuştu.
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Prens Harry ve Meghan Markle, bu yılın başında kraliyet ailesinden ayrılık kararı verdiklerini sosyal medya hesaplarından açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından da Kanada'nın Vancouver kentine gidip bir süre orada yaşadılar.
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Çift, mart ayında önceden planlanmış bazı etkinliklere katılmak için Londra'ya geri döndü. Harry ile Meghan'ın aileden resmi ayrılışı ise 31 Mart'ta gerçekleşti. Herkes onların Kanada'ya döndüğünü düşünürken çiftin ABD'nin Los Angeles kentine taşındığı ortaya çıktı.
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VEDA TURLARI
Harry ile Meghan, Mart ayında son kez bir dizi kraliyet etkinliğine katılmıştı.