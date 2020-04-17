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Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 09:29,

Harry ile Meghan bir buçuk ay sonra ilk kez görüntülendi: Güvenlik kamerasına takıldılar

Geçtiğimiz 9 Mart'ta Londra'daki Commonwealth etkinliğine katılarak İngiliz kraliyet ailesi üyeliğine veda eden Prens Harry ile Meghan Markle, yeni hayatlarına başladıkları Los Angeles'ta ilk kez görüntülendi.

BACKGRID USA

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1KAMERAYA BÖYLE TAKILDILAR

KAMERAYA BÖYLE TAKILDILAR

Bebekleri Archie'yi de alarak Kanada'nın Vancouver kentinden Los Angeles'a taşıyan Harry ile Meghan, geçen çarşamba günü Los Angeles'ın Batı Hollywood bölgesinde güvenlik kamerasına takıldı.

2DAR GELİRLİ İNSANLARA YARDIM

DAR GELİRLİ İNSANLARA YARDIM

Görünüşe göre çift, koronavirüsten etkilenen insanlara yardım elini uzattı.

3GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORLAR

GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORLAR

Harry ve Meghan, Batı Hollywood bölgesinde dar gelirli insanların yaşadığı apartmanlarda yiyecek dağıtımına çıktı. Çiftin, Project Angel Food adlı bir yardım kuruluşu için gönüllü olarak çalıştığı belirtildi.

4ADRES ARADILAR

ADRES ARADILAR

Her ikisi de beyzbol şapkası takan çiftten Meghan Markle bir koruyucu maske taktı. Prens Harry ise ağız kısmına mavi renkli bir bandana bağladı.

5OTOMOBİLDE KORUMA VARDI

OTOMOBİLDE KORUMA VARDI

Otomobilde bir güvenlik görevlisinin eşlik ettiği çift, apartmana ise yalnız girdi.

6ÖNCE TANIMADIM

'ÖNCE TANIMADIM'

Çiftin yemek dağıttığı insanlar arasında bulunan 53 yaşındaki Dan Tyrell, ilk anda çiftin kim olduğunu anlamadığı fakat kendilerini tanıttıktan sonra onları tanıdığını anlattı.

7GÖRÜNÜŞLERİ SIRADANDI

GÖRÜNÜŞLERİ SIRADANDI

Tyrell, çiftin görünüşünün son derece sıradan olduğunu ancak konuşurken kim olduklarını gizlemediklerini belirtti.

8BUYURUN YİYECEĞİNİZ

BUYURUN YİYECEĞİNİZ

Meghan Markle'ın kendisine "Buyurun yiyeceğiniz" diyerek paketi uzattığını belirten Tyrell "Bana sağlığımın yerinde olduğunu umduklarını söylediler" diye konuştu.

9BİRİNİN BİZE YİYECEK GETİRMESİ ÇOK GÜZEL

BİRİNİN BİZE YİYECEK GETİRMESİ ÇOK GÜZEL

Tyrell, birilerinin kendilerine yiyecek getirmesinin çok güzel bir şey olduğunu da sözlerine ekledi.

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Meghan Markle'ın kendisine "Buyurun yiyeceğiniz" diyerek paketi uzattığını belirten Tyrell "Bana sağlığımın yerinde olduğunu umduklarını söylediler" diye konuştu.

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Prens Harry ve Meghan Markle, bu yılın başında kraliyet ailesinden ayrılık kararı verdiklerini sosyal medya hesaplarından açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından da Kanada'nın Vancouver kentine gidip bir süre orada yaşadılar.

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Çift, mart ayında önceden planlanmış bazı etkinliklere katılmak için Londra'ya geri döndü. Harry ile Meghan'ın aileden resmi ayrılışı ise 31 Mart'ta gerçekleşti. Herkes onların Kanada'ya döndüğünü düşünürken çiftin ABD'nin Los Angeles kentine taşındığı ortaya çıktı.

13VEDA TURLARI

VEDA TURLARI

Harry ile Meghan, Mart ayında son kez bir dizi kraliyet etkinliğine katılmıştı.

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