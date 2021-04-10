Harry cenazeye gidiyor, peki ya Meghan

İngiliz kraliyet ailesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 73 yıllık eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayata veda etmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Bu arada ailenin diğer üyeleri bir yana bütün gözler, Londra'yı ve görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'a çevrildi.
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DEDESİ HASTANEDEYKEN RÖPORTAJ YAYINLANDI
Prens Philip hastanede tedavi görürken, Oprah Winfrey röportajı için kamera karşısına geçen ve şoke eden iddialarda bulunan Meghan Markle ile Prens Harry'nin cenaze için eve dönüp dönmeyeceği merak konusuydu.
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MEGHAN BÜYÜK OLASILIKLA EŞLİK ETMEYECEK
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Prens Harry, aslında arasının çok iyi olduğu dedesinin cenaze töreni için Londra'ya dönecek. Bu haberlere göre ikinci bebeğine hamile olan Meghan Markle ise büyük olasılıkla, evde kalacak ve eşiyle Londra'ya gitmeyecek.
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BABASI VE KUZENLERİYLE KONUŞTU
Prens Harry'nin Londra seyahati için gerekli olan ayarlamaları yapmaya başladığı belirtildi. Harry'nin, Prens Philip'in ölüm haberini aldıktan sonra babası Prens Charles, kuzenleri Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice ile telefonda konuştuğu da söyleniyor.
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HAZIRLIKLARA BAŞLADI
The Mirror gazetesine konuşan bir kaynak Harry'nin ailesinin diğer üyeleriyle birlikte olmak istediğini ve Londra'ya gitmek için gerekli düzenlemeleri yaptığını anlattı.
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MESAJ YAYINLADILAR
Prens Harry ve Meghan Markle, Archewell adlı resmi internet sitelerinden Prens Philip'in ölümüne ilişkin bir taziye mesajı yayınladı. Çift, kısa mesajda Philip'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edip, çok özleneceğini yazdı.
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ÖZEL BİR UÇAKLA GİDECEK İDDİASI
Prens Harry, ailesinin diğer üyeleriyle birlikte Windsor'daki Saint George Şapeli'nde düzenlenen törene katılacak. Los Angeles'tan özel bir jetle Londra'ya gideceği belirtilen Harry'ye hem ABD'den ayrılırken hem de Londra'ya ulaştığında Covid 19 testi yapılacağı da belirtildi. İleri sürülenlere göre Meghan Markle'ın ona eşlik etmesi pek olası görünmüyor.
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KRALİÇE AİLENİN YAN YANA OLMASINI İSTİYOR
Prens Harry'nin Londra'da nerede kalacağı ve ne kadar vakit geçireceği ise bilinmiyor. Kraliçe 2. Elizabeth'in ise bu acı günde bütün ailenin bir arada olmasını istediği belirtiliyor.
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ŞOKE EDEN İDDİALAR
Markle, Winfrey'e verdiği röportajda oğlu Archie'ye hamileyken aile içinde onun ten rengi konusunda öngörüler ileri sürüldüğünü anlatmıştı. Markle, aile içinde geçirdiği dönemde ruhsal açıdan zor günler yaşadığını ve hatta hamileyken intiharı bile düşündüğünü anlatmıştı.
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BABASI VE AĞABEYİYLE ARALARI KÖTÜ
Harry de bütün bu yaşananlar için ailesinden eşine bir özür talep ediyor. Onun bu kararından geri adım atmaya niyeti olmadığı da belirtiliyor. Bütün bu iddialar da ailedeki karışıklığın, özellikle de Harry ile William arasındaki gerilimin uzun süre düzelecek gibi görünmediğini bir kez daha gündeme taşıdı.