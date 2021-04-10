Harry cenazeye gidiyor, peki ya Meghan

BABASI VE AĞABEYİYLE ARALARI KÖTÜ Harry de bütün bu yaşananlar için ailesinden eşine bir özür talep ediyor. Onun bu kararından geri adım atmaya niyeti olmadığı da belirtiliyor. Bütün bu iddialar da ailedeki karışıklığın, özellikle de Harry ile William arasındaki gerilimin uzun süre düzelecek gibi görünmediğini bir kez daha gündeme taşıdı.