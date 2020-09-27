Harika Avcı ilk kez konuştu: Zorluklar yaşadığım doğrudur ama...

Sevgili ve değerli basın mensupları ve kıymetli sevenlerim...

Birkaç gündür basında konuşulanları üzülerek seyretmekteyim. Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki; bu konular ile ilgili konuşmak istemiyorum.Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum ve insiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunları ile kendi bildiğim yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim.