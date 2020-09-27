Harika Avcı ilk kez konuştu: Zorluklar yaşadığım doğrudur ama...
Bir dönemin ünlü isimlerinden Harika Avcı, son günlerde hakkında çıkan haber hakkında ilk kez açıklama yaptı...
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Bir döneme damga vuran, zamanının en önemli assolistlerinden Harika Avcı'nın maddi zorluk çektiği, borç batağında olduğu iddia edilmişti. Bir televizyon programına konuşan Harika Avcı’nın ev sahibi, ünlü oyuncunun kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.
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KİRASINI BEN ÖDEYECEĞİM
Bu açıklamaların ardından Selin Ciğerci, hayranı olduğu Harika Avcı için ev sahibiyle iletişime geçeceğini ve kiralarını ödeyeceğini duyurdu. Kendisine çoğu kez ulaşmak istediğini fakat başaramadığını belirtti.
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SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Son günlerde hakkında çıkan haberlerin ardından Avcı sessizliğin bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü isim sıkıntı günler yaşadığını doğruladı. İşte o açıklama:
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Sevgili ve değerli basın mensupları ve kıymetli sevenlerim... Birkaç gündür basında konuşulanları üzülerek seyretmekteyim. Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki; bu konular ile ilgili konuşmak istemiyorum.Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum ve insiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunları ile kendi bildiğim yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim.
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Rica ediyorum hayatım ile ilgili fikir sahibi olan ya da olmayan herkes , içine dahil olmadıkları konularla ilgili gıyabımda yorum yapmasın.Bu tür konularla ilgili anlayışınızı rica ederim.Basın mensuplarına ve kıymetli sevenlerime en güzel dileklerimle...İlginiz için çok çok teşekkür ederim Harika AVCI
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Harika Avcı, geçen yıl Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başlamış, her şeyini satmıştı. Avcı’nın pansiyon parasını bile Avustralya’da yaşayan bir fanı ödemişti. Assolistlik yaptığı yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı.