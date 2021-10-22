Harbiye’de Türk-Yunan dostluğu

Zülfü Livaneli ile “Sevdalım Hayat” ekibi Kerki Solfej’in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. 55 kişilik filarmoni orkestrası eşliğindeki konserin Mikis Theodorakis anısına düzenlenen konserin ikinci yarısında Theodorakis’in son solisti Betty Harlafti de sahneye çıktı. Livaneli ve Harlafti “Mayıs Çiçeği” ve “Yiğidim Aslanım” şarkılarını Türkçe ve Yunanca olarak birlikte seslendirdi. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Yunanistan eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı George Papandreou da vardı. Livaneli’nin daveti üzerine sahneye çıkan George Papandreou “Zaman zaman her iki devlet arasında sorunlar yaşansa da aslında hem Yunan hem de Türk halkı barış ve iş birliği istiyor. Hepimiz bundan yanayız” dedi.