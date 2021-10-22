Harbiye’de Türk-Yunan dostluğu

Konserler, sergiler, yeni albümler...Kültür sanat dünyasından kısa haberler....
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1
Zülfü Livaneli ile “Sevdalım Hayat” ekibi Kerki Solfej’in düzenlediği sonbahar konserleri kapsamında dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. 55 kişilik filarmoni orkestrası eşliğindeki konserin Mikis Theodorakis anısına düzenlenen konserin ikinci yarısında Theodorakis’in son solisti Betty Harlafti de sahneye çıktı. Livaneli ve Harlafti “Mayıs Çiçeği” ve “Yiğidim Aslanım” şarkılarını Türkçe ve Yunanca olarak birlikte seslendirdi. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Yunanistan eski Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı George Papandreou da vardı. Livaneli’nin daveti üzerine sahneye çıkan George Papandreou “Zaman zaman her iki devlet arasında sorunlar yaşansa da aslında hem Yunan hem de Türk halkı barış ve iş birliği istiyor. Hepimiz bundan yanayız” dedi.
2
Film için 10 kilo verdi
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemdeki sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Oyuncu önceki gün yeni projesi “Aşıklar Bayramı”ndan ilk kareleri de yayınladı. Film için 10 kilo veren Tatlıtuğ, elinde tespihi ve gözlüklü haliyle dikkat çekti.
3
Times Meydanı’nda güzelce salınıyorum
Hadise’den sonra Kalben de Spotify uygulamasının Equal listesine girerek New York Times Meydanı’nda yer aldı.Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği Equal müzik çalma listesine “Bilmiyor İçin” adlı şarkısıyla giren Kalben’in fotoğrafı, meydandaki meşhur reklam alanındaki ekrana yansıtıldı. Şarkıcı, dev ekranın fotoğrafını sosyal medyada “Times Meydanı’nda güzelce salınıyorum. Bunca sevginin kanadında uçuyorum. Sizi seviyorum” notuyla takipçileriyle paylaştı.
4
Albümün en yenisi
Gülay’ın aralık ayında tamamı yayınlanacak olan “Sarı Şarkılar” albümünden son teklisi “Özledim”, 22 Ekim günü Pasaj & Garaj Müzik etiketiyle yayınlanacak. Söz ve bestesi Okan Atakay’a ait olan şarkının düzenlemesi Hüseyin Çebişci’ye ait. “Özledim” albümde Gülay’ın daha önce hiç seslendirmediği bir şarkı olarak da dikkat çekiyor.
5
İngiltere’de çok mutluyum
Londra’ya yerleşen Serel Yereli, uzun aradan sonra İstanbul’a geldi. Önceki gün Bebek’teki bir mekanda amcasıyla kahve içerken görüntülenen genç şarkıcı, kariyerine İngiltere’de devam edeceğini söyledi:“Yurtdışına gitmek istiyordum, oyunculuğu basamak olarak kullandım. İngiltere’de çok mutluyum. Şimdiye kadar iki şarkı yaptım, orada devam etmek istiyorum.” Deniz BOY
6
Yağmur Altında 5000 Kişi İzledi!
KüçükÇiftlik Park’ta 17 Ekim Pazar akşamı, rap müziğin genç sesleri Uzi, Heijan & Muti, Motive, Critical, Aksan ve Lil Murda yeniden buluştu. Moko Yapım, Babba Medya ve URU işbirliğiyle düzenlenen konserin biletleri, 1 ay önce gerçekleşen konserde olduğu gibi yine gençlerin yoğun ilgisi ile tükendi.Uzi yeni şarkısı Cindy’i ilk kez söyledi. Semt kültürünü şarkılarına taşıyan genç rapçilerin şarkılarına yağmur altında 5 bin kişi eşlik etti.
7
Ünlü ressamdan kadına şiddet temalı sergi
Ressam Mine Tudun, kadına şiddet konusuna dikkat çeken eserlerini bir sergiyle sanatseverlerin beğenisine sundu. Hilton İstanbul Maslak’taki Art Gallery’de açılan sergi için düzenlenen davete çok sayıda ünlü isim katıldı. Konuklar arasında Seda Sayan, Ayşe Kazancı, Perihan Akı, Murat Atik ve Pascal Nauma da vardı. Tudun, açılış konuşmasında, kadınların hırpalanmadığı, incinmediği ve susturulmadığı bir dünya düzeni diledi.
8
Uriel’den “Nerdesin”
30 yıl sonra müzik dünyasına dönen Uriel, cover çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Uriel, bu kez 90’lı yıllarda Ayşen’in seslendirdiği “Nerdesin”i yorumladı. Şarkı, yeni versiyonunda bambaşka bir ruha büründü. Klibiyle birlikte dijital platformlarda yayınlanan şarkının, remiks versiyonu da çok yakında paylaşılacak.