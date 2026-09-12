Hanım kız nişanlandı.. 10 yıllık ilişkide mutlu son

Yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Ben Sylvester Strautmann ile evlilik yolunda ilk adımı atan 27 yaşındaki Alexandra mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. Genç kız, paylaştığı bir dizi fotoğraf eşliğinde sevgilisinin kendisine hediye ettiği sarı renkli elmas yüzüğü de gözler önüne serdi. Gençler bir süredir Monako Prensliği'nde düzenlenen resmi etkinliklere de birlikte katılıyordu. Gençler bir süredir Monako Prensliği'nde düzenlenen resmi etkinliklere de birlikte katılıyordu. Aslında Almanya doğumlu olan Strautmann, ailesiyle birlikte Monako'ya taşınmıştı. Bu sayede gelecekteki eşini de sonradan yerleştiği bu ülkede buldu. İlk kez 2016 yılında birlikte görüntülenen Alexandra ile Ben, bir yıl sonra ilişkilerini kamuoyuna ilan ettiler. Her iki genç de spora meraklı. Alexandra buz pateni yapıyor, Ben ise basketbol oynuyor. Alexandra, Prenses Caroline'in dört çocuğunun en küçüğü. İkinci kocası Stefano Casiraghi'den Andrea, Charlotte ve Pierre adında üç çocuğu olan Caroline'in üçüncü kocası olan Ernst August von Hannover'den de kızı Alexandra dünyaya geldi. Bir zamanlar Hollywood'un prensesiyken Prens Rainier ile evlenip Monako Prensesi olan Grace Kelly'nin torunlarından biri Alexandra. Prenses Caroline ile arasının pek iyi olmadığı yıllardır konuşulan, hatta kimi zaman alkol bağımlılığının esiri olan babası Ernst August'un aksine ailenin hanım hanımcık kızı olarak biliniyor aynı zamanda. İstikrarlı bir hayatı olan Alexandra; genç yaşına rağmen nişanlandığı Ben Sylvester Strautmann ile 10 yıldır ilişki yaşıyor. Görünüşe göre yakında iki genç artık resmen evli bir çift olacak.