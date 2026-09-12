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Hanım kız nişanlandı.. 10 yıllık ilişkide mutlu son

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#Prenses Caroline#Prenses Alexandra#2026'Da Nişanlananlar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 14:44

Avrupa'nın en göz önünde kraliyet ailelerinden birinden mutlu haber geldi... Monako Prensesi Caroline'in üçüncü kocası Ernst August von Hannover'in evliliğinden dünyaya gelen tek çocukları Prenses Alexandra nişanlandı.