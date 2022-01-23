Son dakika: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? Bolu Dağı'nda trafik açıldı mı? İşte 23 Ocak trafiğe kapalı yollarda son durum sorgulama

Hangi yollar kapatıldı? sorusu trafikte olan ya da yola çıkacak olan sürücülerin gündeminde yer alıyor. Karla mücadelenin aralıksız sürdüğü yurdun bazı noktalarında yollar trafiğe kapatıldı. Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nun tüm araçlar için ulaşıma açıldığını duyuran Karayolları, 23 Ocak trafiğe kapalı yolların listesini yayınladı. Bugün itibarıyla hangi yolların trafiğe kapatıldığı hangi yolların da açıldığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden sorgulanabiliyor. İşte, o yolların listesi.