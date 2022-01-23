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Son dakika: Hangi yollar trafiğe kapatıldı? Bolu Dağı'nda trafik açıldı mı? İşte 23 Ocak trafiğe kapalı yollarda son durum sorgulama

#Bolu Dağı#Karayolları Genel Müdürlüğü#Trafiğe Kapalı Yollar

Trafiğe kapatılan yollar Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile belli oldu. Yurt genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kar yağışının etkisi altında kalan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, D-100 karayolu ise tüm araç geçişlerine durduruldu. Yola çıkacak olan sürücülerin 23 Ocak'ta trafiğe kapatılan yolların durumuna göre hareket etmesi önem arz edecek. Peki, hangi yollar trafiğe kapatıldı? Bolu Dağı'nda trafik açıldı mı? İşte, trafiğe kapatılan yolların listesi ve görüntüleme ekranı.

1/5Son dakika: Hangi yollar trafiğe kapatıldı Bolu Dağında trafik açıldı mı İşte 23 Ocak trafiğe kapalı yollarda son durum sorgulama

Hangi yollar kapatıldı? sorusu trafikte olan ya da yola çıkacak olan sürücülerin gündeminde yer alıyor. Karla mücadelenin aralıksız sürdüğü yurdun bazı noktalarında yollar trafiğe kapatıldı. Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nun tüm araçlar için ulaşıma açıldığını duyuran Karayolları, 23 Ocak trafiğe kapalı yolların listesini yayınladı. Bugün itibarıyla hangi yolların trafiğe kapatıldığı hangi yolların da açıldığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden sorgulanabiliyor. İşte, o yolların listesi.

2/5HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Konya Seydişehir Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatılmıştır.

Konya’yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman’a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatılmıştır.

Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun ve Şarkışla-Pınarbaşı Yolları ulaşıma kapatılmıştır.

Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Zara-Refahiye Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine kapatılmıştır.

3/5Son dakika: Hangi yollar trafiğe kapatıldı Bolu Dağında trafik açıldı mı İşte 23 Ocak trafiğe kapalı yollarda son durum sorgulama

Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır.

Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır.

Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

Siverek- Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

TRAFİĞE AÇILAN YOLLAR

Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nun tüm araçlar için ulaşıma açıldı.

Ankara-Kayseri karayolunda Trafik kontrollü sağlanıyor.

4/5BOLU DAĞINDA TRAFİK AÇILDI MI

BOLU DAĞI'NDA TRAFİK AÇILDI MI?

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, D-100 karayolu ise tüm araç geçişlerine kapatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine kapatılmıştır. Devlet Yolu Bolu Dağı Geçişi ise tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır" denildi.

5/5TRAFİĞE KAPALI YOLLAR NASIL ÖĞRENİLİR

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

KAPALI YOLLARIN TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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#Bolu Dağı#Karayolları Genel Müdürlüğü#Trafiğe Kapalı Yollar