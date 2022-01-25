İstanbul ve Ankara'da yollar açıldı mı? Hangi yollar kapatıldı, hangi yollar açık? Yol durumu ve açık yol sorgulama ekranı

Valiliğin açıklamasının ardından Tekirdağ il merkezi, Çorlu, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçeleri başka olmak üzere İstanbul’a geçiş noktalarında polis ekipleri önlem aldı. Ekipler, İstanbul’a gidecek araç sürücülerini hava koşulları konusunda uyarıp, valiliğin aldığı karar doğrultusunda geçişlerine izin vermedi. Uyarı üzerine araçlar, geri döndü.



Kırklareli Valiliği de İstanbul’a gidecek araçlara izin verilmeyeceğini açıkladı. Açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, kıymetli sürücüler; İstanbul’daki yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul iline girişine İzin verilmeyecektir. Can ve mal güvenliğiniz için ilimiz merkezi ve tüm ilçelerimizden İstanbul iline her türlü araç çıkışına ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar izin verilmeyecektir. Değerli vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin can ve mal güvenliği için yola çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.