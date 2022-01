İstanbul ve Ankara'da yollar açıldı mı? Hangi yollar kapatıldı, hangi yollar açık? Yol durumu ve açık yol sorgulama ekranı

HANGİ YOLLAR KAPATILDI?

SIRA NO BÖLGE NO ŞUBE NO K.K.NO Kış Programı Durumu YOLUN ADI KAPANMA NEDENİ KAPANAN KESİMBAŞLANGIÇ (km) SON (km)KAPANMA TARİHİGÜN SAATGÜNCELLEME TARİHİ



1 1 12 020-06 D SUBAŞI-ODAYERİ KAR VE TİPİ 0 35 24/01/2022 16:00 25/01/2022 08:36



2 1 12 569-01 D, PD, D SUBAŞI-BÜYÜKÇEKMECE KAR VE TİPİ 0 25 24/01/2022 19:00 25/01/2022 08:36



3 1 12 100-04 D KUMBURGAZ-BÜYÜKÇEKMECE KAR VE TİPİ 42 51 24/01/2022 19:00 25/01/2022 08:36



4 1 17 54-02 I, D Kocaali-Hendek KAR VE TİPİ 17 41 22/01/2022 00:00 25/01/2022 08:36



5 2 26 330-03 D MUĞLA-KALE-DENİZLİ KAR VE TİPİ 2 55 25/01/2022 06:00 25/01/2022 08:57



6 2 26 550-14 D AYDIN-MUĞLA KAR VE TİPİ 46 59 25/01/2022 06:00 25/01/2022 08:56