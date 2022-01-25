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İstanbul ve Ankara'da yollar açıldı mı? Hangi yollar kapatıldı, hangi yollar açık? Yol durumu ve açık yol sorgulama ekranı

#Kar Yağışı#İstanbul#Kapatılan Yollar

Hangi yollar kapalı ve hangi yollar açık? soruları son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa gibi hayatın durma noktasına geldiği illerde bazı noktalarında yollar trafiğe kapatıldı. 25 Ocak itibari ile Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde dün öğle saatlerinde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı. Ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda yol yaklaşık 17 saat sonra kontrollü olarak trafiğe açıldı. Peki, hangi yollar kapatıldı, hangi yollar açık?

1/7İstanbul ve Ankarada yollar açıldı mı Hangi yollar kapatıldı, hangi yollar açık Yol durumu ve açık yol sorgulama ekranı

Trafiğe kapatılan yollarda son durum Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile duyuruldu. Hafta sonu başlayıp bugün etkisini arttıran kar yağışı İstanbul'da hayatı adeta felç etti. Dün Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Anadolu tarafından İstanbul yönüne ulaşım, Sakarya'dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren tüm araçlar için durdurulmuştur." ifadeleri yer aldı. 25 Ocak itibari ile ise Karayolları Genel Müdürlüğü güncel listeyi yayımladı. İşte detaylar

2/7HANGİ YOLLAR KAPATILDI

HANGİ YOLLAR KAPATILDI?

SIRA NO BÖLGE NO ŞUBE NO K.K.NO Kış Programı Durumu YOLUN ADI KAPANMA NEDENİ KAPANAN KESİMBAŞLANGIÇ (km) SON (km)KAPANMA TARİHİGÜN SAATGÜNCELLEME TARİHİ

1 1 12 020-06 D SUBAŞI-ODAYERİ KAR VE TİPİ 0 35 24/01/2022 16:00 25/01/2022 08:36

2 1 12 569-01 D, PD, D SUBAŞI-BÜYÜKÇEKMECE KAR VE TİPİ 0 25 24/01/2022 19:00 25/01/2022 08:36

3 1 12 100-04 D KUMBURGAZ-BÜYÜKÇEKMECE KAR VE TİPİ 42 51 24/01/2022 19:00 25/01/2022 08:36

4 1 17 54-02 I, D Kocaali-Hendek KAR VE TİPİ 17 41 22/01/2022 00:00 25/01/2022 08:36

5 2 26 330-03 D MUĞLA-KALE-DENİZLİ KAR VE TİPİ 2 55 25/01/2022 06:00 25/01/2022 08:57

6 2 26 550-14 D AYDIN-MUĞLA KAR VE TİPİ 46 59 25/01/2022 06:00 25/01/2022 08:56

3/7İstanbul ve Ankarada yollar açıldı mı Hangi yollar kapatıldı, hangi yollar açık Yol durumu ve açık yol sorgulama ekranı

7 2 26 48-01 D Kavaklıdere-Muğla KAR VE TİPİ 0 36 25/01/2022 06:00 25/01/2022 08:52

8 3 31 03-54 PD, D Dutağacı-Başören KAR VE TİPİ 5 22 15/12/2021 12:00 25/01/2022 08:36

9 3 33 70-03 PD Ayrancı-Erdemli KAR VE TİPİ 34 54 09/12/2021 10:00 25/01/2022 08:36

10 3 33 70-06 PD Karaman Ayr.- 5.Bölge Sn. KAR VE TİPİ 28 37 14/12/2021 16:00 25/01/2022 08:36

11 3 36 42-52 D, PD Tarasçı-Cevizli KAR VE TİPİ 13 29 30/11/2021 10:00 25/01/2022 08:36

4/7İstanbul ve Ankarada yollar açıldı mı Hangi yollar kapatıldı, hangi yollar açık Yol durumu ve açık yol sorgulama ekranı

Diyarbakır- Bingöl yolu ulaşıma kapatıldı.

Elazığ- Diyarbakır yolu ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır- Adıyaman yolu ulaşıma kapatıldı.

Kırıkkale- Kırşehir yolu tüm araçlar için ulaşıma açıldı.

Of- Çaykara- Bayburt yolu ulaşıma kapatıldı.

Bayburt- Aşkale yolu (KOP Geçidi) TIR trafiğine kapatıldı.

5/7TRAFİĞE KAPALI YOLLAR NASIL ÖĞRENİLİR

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

6/7DÜN İSTANBULDA GİRİŞLER YASAK MI

DÜN İSTANBUL'DA GİRİŞLER YASAK MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Trakya tarafından İstanbul’a girişlerin kapatıldığını duyurmasının ardından Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri, İstanbul yönüne gidecek araçlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, İstanbul’a gidecek araçların 2’nci bir duyuruya kadar il sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirildi. Açıklamada, "İstanbul ilinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için İstanbul iline hareket eden araçların, ikinci bir duyuruya kadar ilimiz sınırlarından çıkış yapmalarına izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için görevlilerimize yardımcı olmaları önemle rica olunur" denildi.

7/7İstanbul ve Ankarada yollar açıldı mı Hangi yollar kapatıldı, hangi yollar açık Yol durumu ve açık yol sorgulama ekranı

Valiliğin açıklamasının ardından Tekirdağ il merkezi, Çorlu, Marmaraereğlisi ve Çerkezköy ilçeleri başka olmak üzere İstanbul’a geçiş noktalarında polis ekipleri önlem aldı. Ekipler, İstanbul’a gidecek araç sürücülerini hava koşulları konusunda uyarıp, valiliğin aldığı karar doğrultusunda geçişlerine izin vermedi. Uyarı üzerine araçlar, geri döndü.

Kırklareli Valiliği de İstanbul’a gidecek araçlara izin verilmeyeceğini açıkladı. Açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, kıymetli sürücüler; İstanbul’daki yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların İstanbul iline girişine İzin verilmeyecektir. Can ve mal güvenliğiniz için ilimiz merkezi ve tüm ilçelerimizden İstanbul iline her türlü araç çıkışına ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar izin verilmeyecektir. Değerli vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin can ve mal güvenliği için yola çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.

 

 

 

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#Kar Yağışı#İstanbul#Kapatılan Yollar