Hangi ürünlerde ÖTV uygulanır? ÖTV nedir?

ÖTV NEDİR? Gündemdeki haberler ardından ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) bir kez daha gündeme geldi. Zaman zaman yapılan ÖTV zammı ve indirimi sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri oluyor. İndirim, zam haberleri ardından vatandaşlar 'ÖTV nedir, hangi ürünlerde ÖTV uygulanır?' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki ÖTV hangi ürünlerde uygulanıyor?



Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir.