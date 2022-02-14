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Hangi ürünlerde KDV oranı yüzde 1'e indirildi? KDV kararının detayları Resmi Gazete'de...

#KDV#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gıda Ürünü

Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından gözler fiyatların ne kadara düşeceğine döndü. Enflasyonla mücadelenin topyekun bir inancı ve topyekun bir fedakarlığı gerektirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KDV’si yüzde 1’e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir." dedi. Peki,Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi ne kadar? KDV'si yüzde 1'e indirilen gıda ürünleri neler?

1/5Hangi ürünlerde KDV oranı yüzde 1e indirildi KDV kararının detayları Resmi Gazetede...

KDV indirimi ile ilgili son dakika açıklamalar vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’nda önümüzdeki süreçte ekonomide nelerin yapılacağına dair yaptığı açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.

2/5Hangi ürünlerde KDV oranı yüzde 1e indirildi KDV kararının detayları Resmi Gazetede...

KDV indirimi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Devlet adına yüzde 7’Lik bir indirim yapmış oluyoruz" dedi. Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

3/5KDV İNDİRİMİ NE KADAR

KDV İNDİRİMİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıkladığı, temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükûmet olarak, bu konuda atmaya söz verdikleri adımları birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün de, işte bu adımlardan birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylaşmak üzere bir aradayız. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV’yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz.”

4/5KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunlar pirinç, makarna, et, balık, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri, şeker ve şekerli ürünler, çay, kahve, su gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi, aynı zamanda enflasyonla mücadelede de önemli bir kazanım anlamına gelmektedir. Üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini de kapsayan gıda ürünlerindeki KDV’yi yüzde 1’e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarın ki Resmî Gazete’de yayımlıyoruz. Az önce huzurlarınızda imzayı attım. Bu düzenlemenin şimdiden ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

5/5İNDİRİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK

İNDİRİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Değerli iş insanları KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Pazartesi gününden itibaren gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını devletimiz adına bekliyoruz.

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#KDV#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gıda Ürünü