Hangi ürünlerde KDV oranı yüzde 1'e indirildi? KDV kararının detayları Resmi Gazete'de...

KDV İNDİRİMİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıkladığı, temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükûmet olarak, bu konuda atmaya söz verdikleri adımları birer birer hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



“Bugün de, işte bu adımlardan birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylaşmak üzere bir aradayız. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV’yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz.”