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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Mayıs 2020 - 13:32,

Hangi ülkede kaç Türk var? O ülke 2 milyonla fark attı

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayıları...

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1
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Arjantin

Toplam Türk nüfusu: 1000

Güney Kore

Toplam Türk nüfusu: 1000

Meksika

Toplam Türk nüfusu: 1500

2
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Tayland

Toplam Türk nüfusu: 1500

Lüksemburg

Toplam Türk nüfusu: 1600

Bahreyn

Toplam Türk nüfusu: 2000

3
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Etiyopya

Toplam Türk nüfusu: 2000

Fas

Toplam Türk nüfusu: 2000

Karadağ

Toplam Türk nüfusu: 2000

4
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Özbekistan

Toplam Türk nüfusu: 2000

Yeni Zelanda

Toplam Türk nüfusu: 2000

Pakistan

Toplam Türk nüfusu: 2500

5
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Umman

Toplam Türk nüfusu: 2700

Macaristan

Toplam Türk nüfusu: 3000

Sudan

Toplam Türk nüfusu: 3000

6
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Çek Cumhuriyeti

Toplam Türk nüfusu: 3500

Kosova

Toplam Türk nüfusu: 3500

Türkmenistan

Toplam Türk nüfusu: 3500

7
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Güney Afrika

Toplam Türk nüfusu: 3700

Polonya

Toplam Türk nüfusu: 4000

İrlanda

Toplam Türk nüfusu: 4500

8
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İran

Toplam Türk nüfusu: 5000

Ürdün

Toplam Türk nüfusu: 5500

Çin

Toplam Türk nüfusu: 6000

9
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Japonya

Toplam Türk nüfusu: 6000

Mısır

Toplam Türk nüfusu: 6200

İspanya

Toplam Türk nüfusu: 7000

10
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Kuveyt

Toplam Türk nüfusu: 7000

Arnavutluk

Toplam Türk nüfusu: 8000

Katar

Toplam Türk nüfusu: 9000

11
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Kırgızistan

Toplam Türk nüfusu: 10.000

Bosna Hersek

Toplam Türk nüfusu: 10.700

Makedonya

Toplam Türk nüfusu: 12.000

12
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Romanya

Toplam Türk nüfusu: 13.000

BAE

Toplam Türk nüfusu: 14.000

Cezayir

Toplam Türk nüfusu: 15.000

13
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Lübnan

Toplam Türk nüfusu: 15.000

İsrail

Toplam Türk nüfusu: 17.000

Kazakistan

Toplam Türk nüfusu: 20.000

14
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Ukrayna

Toplam Türk nüfusu: 20.000

Norveç

Toplam Türk nüfusu: 21.000

Gürcistan

Toplam Türk nüfusu: 22.000

15
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Yunanistan

Toplam Türk nüfusu: 25.000

Rusya

Toplam Türk nüfusu: 40.000

İtalya

Toplam Türk nüfusu: 50.000

16
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Azerbaycan

Toplam Türk nüfusu: 55.000

Bulgaristan

Toplam Türk nüfusu: 60.000

Suudi Arabistan

Toplam Türk nüfusu: 60.000

17
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İsveç

Toplam Türk nüfusu: 62.500

Kanada

Toplam Türk nüfusu: 70.000

Danimarka

Toplam Türk nüfusu: 75.000

18
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İsviçre

Toplam Türk nüfusu: 130.000

Avustralya

Toplam Türk nüfusu: 150.000

19
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Belçika

Toplam Türk nüfusu: 240.000

Avusturya

Toplam Türk nüfusu: 250.000

20
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ABD

Toplam Türk nüfusu: 300.000

İngiltere (Birleşik Krallık)

Toplam Türk nüfusu: 400.000

21
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Hollanda

Toplam Türk nüfusu: 500.000

22
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Fransa

Toplam Türk nüfusu: 700.000

23
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Almanya

Toplam Türk nüfusu: 2.000.000

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