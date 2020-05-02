Hangi ülkede kaç Türk var? O ülke 2 milyonla fark attı

Arjantin Toplam Türk nüfusu: 1000Güney Kore Toplam Türk nüfusu: 1000Meksika Toplam Türk nüfusu: 1500Tayland Toplam Türk nüfusu: 1500Lüksemburg Toplam Türk nüfusu: 1600Bahreyn Toplam Türk nüfusu: 2000Etiyopya Toplam Türk nüfusu: 2000Fas Toplam Türk nüfusu: 2000Karadağ Toplam Türk nüfusu: 2000Özbekistan Toplam Türk nüfusu: 2000Yeni Zelanda Toplam Türk nüfusu: 2000Pakistan Toplam Türk nüfusu: 2500Umman Toplam Türk nüfusu: 2700Macaristan Toplam Türk nüfusu: 3000Sudan Toplam Türk nüfusu: 3000Çek Cumhuriyeti Toplam Türk nüfusu: 3500Kosova Toplam Türk nüfusu: 3500Türkmenistan Toplam Türk nüfusu: 3500Güney Afrika Toplam Türk nüfusu: 3700Polonya Toplam Türk nüfusu: 4000İrlanda Toplam Türk nüfusu: 4500İran Toplam Türk nüfusu: 5000Ürdün Toplam Türk nüfusu: 5500Çin Toplam Türk nüfusu: 6000Japonya Toplam Türk nüfusu: 6000Mısır Toplam Türk nüfusu: 6200İspanya Toplam Türk nüfusu: 7000Kuveyt Toplam Türk nüfusu: 7000Arnavutluk Toplam Türk nüfusu: 8000Katar Toplam Türk nüfusu: 9000Kırgızistan Toplam Türk nüfusu: 10.000Bosna Hersek Toplam Türk nüfusu: 10.700Makedonya Toplam Türk nüfusu: 12.000Romanya Toplam Türk nüfusu: 13.000BAE Toplam Türk nüfusu: 14.000Cezayir Toplam Türk nüfusu: 15.000Lübnan Toplam Türk nüfusu: 15.000İsrail Toplam Türk nüfusu: 17.000Kazakistan Toplam Türk nüfusu: 20.000Ukrayna Toplam Türk nüfusu: 20.000Norveç Toplam Türk nüfusu: 21.000Gürcistan Toplam Türk nüfusu: 22.000Yunanistan Toplam Türk nüfusu: 25.000Rusya Toplam Türk nüfusu: 40.000İtalya Toplam Türk nüfusu: 50.000Azerbaycan Toplam Türk nüfusu: 55.000Bulgaristan Toplam Türk nüfusu: 60.000Suudi Arabistan Toplam Türk nüfusu: 60.000İsveç Toplam Türk nüfusu: 62.500Kanada Toplam Türk nüfusu: 70.000Danimarka Toplam Türk nüfusu: 75.000İsviçre Toplam Türk nüfusu: 130.000Avustralya Toplam Türk nüfusu: 150.000Belçika Toplam Türk nüfusu: 240.000Avusturya Toplam Türk nüfusu: 250.000ABD Toplam Türk nüfusu: 300.000İngiltere (Birleşik Krallık) Toplam Türk nüfusu: 400.000Hollanda Toplam Türk nüfusu: 500.000Fransa Toplam Türk nüfusu: 700.000Almanya Toplam Türk nüfusu: 2.000.000