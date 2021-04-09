Hangi sınavlar ertelendi? KPSS DHBT, YDS, YKS ertelendi mi? İşte ertelenen sınavlar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı programda nisan ayında gerçekleşecek iki sınavı ertelediklerini duyurdu. Salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz." dedi.