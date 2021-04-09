Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un erteleme açıklaması ardından gözler ÖSYM bünyesindeki sınavlara çevrildi. Başta nisan ayında gerçekleşecek olan KPSS DHBT, YDS, MBSTS’nin yanı sıra üniversite sınavı olan YKS’nin de ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Peki, Hangi sınavlar ertelendi? KPSS DHBT, YDS, YKS ertelendi mi? İşte ertelenen sınavlar...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı programda nisan ayında gerçekleşecek iki sınavı ertelediklerini duyurdu. Salgın nedeniyle ertelenecek sınav olup olmadığına ilişkin soru üzerine Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik. Yeni başlayacak öğretmenlerimizin 25 Nisan'daki Adaylık Kaldırma Sınavını da erteliyoruz." dedi.
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ÖSYM’DE ERTELENEN SINAV VAR MI?
MEB’ten gelen erteleme açıklaması ardından gözler ÖSYM bünyesindeki sınavlara çevrildi. ÖSYM’den henüz erteleme sorularıyla ilgili bir yanıt gelmedi.
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ÖSYM BU HAFTA SONU 2 SINAV YAPACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yarın Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 11 Nisan Pazar günü ise yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştirilecek.2021-DİB-MBSTS, yarın saat 14.45'te başlayacak ve adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara, soruları yanıtlamaları için 90 dakika süre verilecek.
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AA’nın aktardığına göre, Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen KPSS DHBT ise 11 Nisan pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak, adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların, sınavda soruları yanıtlamaları için 60 dakika süre tanınacak.
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YKS ERTELENDİ Mİ?
Daha önce de belirlendiği gibi YKS oturumları haziran ayında gerçekleşecek. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.