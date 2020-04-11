Hangi okul ne üretti

Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Yöneticisi Nuran Çakmakçı’nın da bu hafta yayımlanan yazısında belirttiği gibi meslek liselerinin çabası alkışı hak ediyor. Çakmaçı yazısında meslek liselerinde bugüne kadar 4 milyon litre dezenfektan, 4 milyon cerrahi maske, 500 bin tulum ve 100 bin koruyucu siper üretildiğini belirtiyor (https://www.hurriyet.com.tr/egitim/meslek-liselerine-bir-alkis-da-benden-41492197). Peki tüm bu üretimi hangi okullar gerçekleştirdi? İşte bugünlerde yaptıkları üretimle tüm toplumun taktir ve minnetini kazanan bu okulların isimleri: