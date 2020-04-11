Hangi okul ne üretti

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, Bilim Sanat Merkezleri ve bazı özel meslek okulları kovit 19 salgınının ilk günlerinden itibaren fabrika gibi çalışıyor. Söz konusu okullar sahip oldukları mesleki ve teknik becerilerini, dezenfektan, cerrahi maske, yüz siperi, tulum gibi koruyucu malzemelerin üretimi için seferber etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’deki meslek liselerinin yaptığı üretimin dünyada örneği olmadığını söyleyerek, “Kamuoyunun şunu bilmesini isterim; bugün bu konularla ilgili yarın tarımla ve diğer üretim konularıyla ilgili meslek liselerinin artık altın çağını yaşayacağı bir döneme giriyoruz” dedi.
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1
Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Yöneticisi Nuran Çakmakçı’nın da bu hafta yayımlanan yazısında belirttiği gibi meslek liselerinin çabası alkışı hak ediyor. Çakmaçı yazısında meslek liselerinde bugüne kadar 4 milyon litre dezenfektan, 4 milyon cerrahi maske, 500 bin tulum ve 100 bin koruyucu siper üretildiğini belirtiyor (https://www.hurriyet.com.tr/egitim/meslek-liselerine-bir-alkis-da-benden-41492197). Peki tüm bu üretimi hangi okullar gerçekleştirdi? İşte bugünlerde yaptıkları üretimle tüm toplumun taktir ve minnetini kazanan bu okulların isimleri:
2
MASKE:
Adıyaman Mesleki Eğitim Merkezi, Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Boztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karabük Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yakutiye Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nazilli Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Silivri Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, Bursa Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu, Bursa Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu.
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SİPER:
Burhaniye Bilim Sanat Merkezi, Kırbıyık ile Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (öğretmenleri), İTO Vakfı Süleyman Taştekin Meslek Lisesi (öğretmeni), Akşemseddin Bilim Sanat Merkezi, Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi, Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi, Akhisar Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi, Niğde Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırşehir Yusuf Demir Bilim Sanat Merkezi, Rize Bahçeşehir Koleji İnovasyon Kulübü, Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Hamzabey Bilim ve Sanat Merezi, Hasan Celal Güzel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
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DEZENFEKTAN:
Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırşehir Mesleki ve Eğitim Anadolu Lisesi, Sultanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi, Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
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TEK KULLANIMLIK ÖNLÜK VE TULUM:
Beşiktaş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çekmeköy Taşdelen İSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Beşiktaş Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
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VIDEO LARİNGOSKOP:
Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi.
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TEK KULLANIMLIK PLASTİK ÇATAL, KAŞIK, BIÇAK:
PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
8
SOLUNUM CİHAZI:
Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
9
CERRAHİ MASKE MAKİNESİ:
İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.