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Hangi liseye gideceğimi nasıl, nereden öğrenebilirim 2023? MEB LGS yerleştirme sonuc.meb.gov.tr ekranı

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#Hangi Liseye Gideceğimi Nasıl Öğrenebilirim#LGS Sonuç#LGS Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 11:31

LGS tercih sonuçları MEB duyurusu ile açıklandı. Hangi liseye yerleştiğini merak eden öğrenciler, LGS sonuç sorgulama ekranına ulaşmaya çalışıyorlar. Bu yıl 1 milyon 14 bin 675 öğrencinin yüzde 95’i tercihlerine yerleşti. Depremzede öğrenciler için açılan kontenjanlara başvuranların tümünün yerleştirmesi yapıldı. Peki, hangi liseye gideceğimi nasıl, nereden öğrenebilirim 2023? İşte, MEB LGS yerleştirme sonuc.meb.gov.tr ekranı

1/4Hangi liseye gideceğimi nasıl, nereden öğrenebilirim 2023 MEB LGS yerleştirme sonuc.meb.gov.tr ekranı

Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 204 bin 812 kontenjanın 200 bin 310’u öğrenciler tarafından tercih edildi ve yerleştirme oranı % 97,80 olarak gerçekleşti. Lise tercihleri yapan öğrenciler LGS sınav sonucu için araştırmalara hız kazandırdı. LGS tercih sonucu öğrenme bilgileri için araştırmalar sonuçların açıklanmasıyla birlikte merak konusu oldu. Adaylar, "Hangi liseye gideceğimi nasıl, nereden öğrenebilirim?" araştırmalarına hız kazandırdı. İşte e-okul LGS yerleştirme sonuç ekranı...

2/4LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Lise tercih sonuçları meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı. Adaylar TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle yerleştirme sonuçlarına ulaşabiliyor.

Bu yıl 1 milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı ve 562 birincinin çıktığı LGS kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran’da uygulandı. Sonuçların 23 Haziran’da açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da başlayan tercih dönemi, 19 Temmuz’da tamamlandı. Yerleştirme sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet adresinden bugün duyurulacak. İlk yerleşmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ise süreç devam edecek. 24-28 Temmuz tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1’inci nakil tercih dönemi yapılacak. Sonuçları ise 31 Temmuz’da ilan edilecek.

Nakiller bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de öğrencilerin 3 tercih hakkı bulunacak.

LGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

3/4DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE ÖZEL KONTENJAN

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE ÖZEL KONTENJAN

Depremzede öğrenciler için ayrılan kontenjanların dışında, ilk yerleştirme döneminde;

Fen liselerindeki 40 bin 380 ve sosyal bilimler liselerindeki 10 bin 740 kontenjanın tamamı doldu. Anadolu liselerinde bulunan 71 bin 90 kontenjana 70 bin 944 öğrenci yerleşti ve Anadolu liselerinin kontenjan doluluk oranı yüzde 99,79 oldu. Anadolu imam hatip liselerinde bulunan 42 bin 76 kontenjana 40 bin 430 öğrenci yerleşti ve bu okul türünün kontenjanlarındaki doluluk oranı yüzde 96,09 oldu. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde bulunan 40 bin 526 kontenjana 37 bin 816 öğrenci yerleşerek doluluk oranı yüzde 93,31 olarak gerçekleşti.

Depremzede öğrenciler için açılan kontenjanlara başvuranların tümünün yerleştirmesi yapıldı

4/4Hangi liseye gideceğimi nasıl, nereden öğrenebilirim 2023 MEB LGS yerleştirme sonuc.meb.gov.tr ekranı

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 Şubat 2023 tarihi itibarıyla kayıtlı bulunan depremzede öğrenciler için Türkiye genelinde 13 bin 795 kontenjan açıldı. Bu kontenjanlar için tercihte bulunan bütün öğrenciler yerleştirildi.

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri iki dönem hâlinde yapılacak.

Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecekler.

Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

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