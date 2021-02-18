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Haber Giriş: 18 Şubat 2021 - 15:32 | 

Hangi illerimizde koronavirüs vaka sayısı arttı? Fahrettin Koca o illeri rakamlarla açıkladı

Koronavirüs salgınında haftalık olarak yayınlanacak vaka tablosunu Fahrettin Koca son yapılan Bilim Kurulu Toplantısında değerlendirmiş ve 'yerinde karar' döneminin başlayacağını ifade etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün sosyal medya hesabından vaka sayısında en çok artış gösteren 5 ili grafiklerle açıkladı. İşte koronavirüs 8-14 Şubat tarihleri arasında vaka durumu, artış ve düşüş gösteren illerimiz

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Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirme de vaka sayısında artış ve düşüş gösteren illerimizi açıkladı

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Koca yaptığı paylaşımda bu ifadelere yer verdi;

Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz.

3KORONAVİRÜS VAKA SAYISI ARTIŞ GÖSTEREN İLLERİMİZ
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KORONAVİRÜS VAKA SAYISI ARTIŞ GÖSTEREN İLLERİMİZ

Yüzde 63'lük oran ile en yüksek artış gösteren il olan Bilecik'i 52.18 ile Erzincan takip ediyor. Kilis yüzde 42.27, Uşak yüzde 31.18 ve Çanakkale yüzde 30.57 ile en çok koronavirüs vakasının artış gösterdiği 5 il olarak açıklandı

4KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞÜŞ GÖSTEREN İLLERİMİZ
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KORONAVİRÜS VAKA SAYISI DÜŞÜŞ GÖSTEREN İLLERİMİZ

Yüzde 49.53 ile Bitlis koronavirüs vakalarında en yüksek düşüş yaşayan ilimiz. Mardin, yüzde 38.20, Kastamonu 36.79, Yalova 36.73 ve Bingöl 26.66 ile koronavirüs vaka sayılarının düşüş gösterdiği illerimiz.

5KORONAVİRÜS HAFTALIK VAKA TABLOSU
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KORONAVİRÜS HAFTALIK VAKA TABLOSU

İl Adı Sayı

Adana 59,95
Adıyaman 100,55
Afyon 22,32
Ağrı 27,50
Aksaray 92,01
Amasya 96,06
Ankara 35,49
Antalya 78,20
Ardahan 65,63
Artvin 78,42
Aydın 35,21
Balıkesir 83,65
Bartın 44,69
Batman 12,49
Bayburt 60,71
Bilecik 35,41
Bingöl 26,81
Bitlis 10,35
Bolu 44,96
Burdur 75,54
Bursa 34,87
Çanakkale 37,61
Çankırı 22,86
Çorum 35,36
Denizli 32,52
Diyarbakır 17,53
Düzce 43,99
Edirne 65,66
Elazığ 50,42
Erzincan 60,37
Erzurum 37,71
Eskişehir 30,99
Gaziantep 26,72
Giresun 184,34
Gümüşhane 97,18
Hakkari 9,55
Hatay 62,82
Iğdır 23,28
Isparta 33,88
İstanbul 60,19
İzmir 44,39
Kahramanmaraş 39,38
Karabük 34,15
Karaman 103,16
Kars 17,79
Kastamonu 29,73
Kayseri 56,71
Kırıkkale 43,23
Kırklareli 52,61
Kırşehir 29,90
Kilis 51,57
Kocaeli 88,19
Konya 90,99
Kütahya 50,91
Malatya 40,92
Manisa 42,52
Mardin 15,33
Mersin 90,57
Muğla 54,94
Muş 16,28
Nevşehir 66,16
Niğde 54,67
Ordu 194,42
Osmaniye 139,81
Rize 202,44
Sakarya 76,77
Samsun 171,29
Siirt 21,37
Sinop 79,52
Sivas 33,08
Şanlıurfa 27,12
Şırnak 7,82
Tekirdağ 55,37
Tokat 118,52
Trabzon 228,02
Tunceli 38,96
Uşak 27,70
Van 14,89
Yalova 75,17
Yozgat 41,07
Zonguldak 54,67

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