Hangi illere giriş çıkış yasağı getirildi, İstanbul ve Ankara'da seyahat kısıtlaması var mı? İşte giriş çıkış yasağı olan iller
Hangi illere giriş çıkış yasağı getirildi? Bazı illerde valiliklerin yaptığı açıklamaların ardından giriş çıkış yasağı getirilen iller gündeme geldi. Vatandaşlar hangi illere giriş çıkış yasağı getirildiğini öğrenmek istiyorlar. HDP'nin "Demokrasi Yürüyüşü" çağrısı yapmasının ardından koronavirüs salgını riskini de göz önüne alan bazı illerin valiliklere şehirlere belirli tarihler arasında giriş çıkış yasağı getirdi. Yapılan açıklamada yasağın kaç gün süreceği ve kimleri kapsadığı da duyuruldu. İşte Adana, Bitlis, Tekirdağ ve Kocaeli'nin de içerisinde bulunduğu giriş çıkış yasağı olan illerin listesi...
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Hangi iller için giriş çıkış yasağı uygulamasının yapıldığı internette merak edilen konular arasında yer alıyor. Valiliklerin verdiği son dakika karar doğrultusunda bazı illere giriş ve çıkışlar pazar günü yasaklandı. Yapılan açıklamalarda İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi. Adana, Kocaeli, Tekirdağ'ın da içinde olduğu toplamda 9 ile getiren yasağın ardından, İstanbul ve Ankara'daki duruma gözler çevrildi. İşte, giriş çıkış yasağı olan illerin tam listesi...
Koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı.
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Adana, Kocaeli, Edirne gibi illerin de aralarında bulunduğu toplam 9 ile getirilen giriş çıkış kısıtlaması her ilde farklı tarihlerde sona erecek. İşte, giriş çıkış kısıtlaması uygulanan illerin tamamı...
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HANGİ İLLERDE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI VAR?
Koronavirüs salgını nedeniyle virüsün yayılma ihtimalinin de olduğunu belirten Adana Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.
ADANA'DA 15 GÜNLÜK YASAK
Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.
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EDİRNE'DE 3 GÜNLÜK YASAK
Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.
KOCAELİ'NDE 15 GÜNLÜK YASAK
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.
SAKARYA'DA 5 GÜNLÜK YASAK
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.
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TEKİRDAĞ'DA 3 GÜNLÜK YASAK
Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.
BİTLİS'TE 15 GÜNLÜK YASAK
Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
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HAKKARİ'DE 2 GÜNLÜK YASAK
Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.
KIRKLARELİ'NDE 6 GÜNLÜK YASAK
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.
VAN'DA DA YASAKLANDI
Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.
BURSA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların, şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,
14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,
1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine,Konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir.
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İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nden yeni kararlar
İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında haziran ayı sonuna kadar 50 kişinin üzerindeki gösteri, açık hava toplantısı, uğurlama, çadır kurma gibi eylemleri yasaklandı.
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 14 haziranda Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplanan İstanbul İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi bazı kararlar aldı.
Yazılı ve görsel medyada yer alan, bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının, insanların toplu olarak bir araya gelmelerine sebebiyet verecek eylem/etkinlik programları düzenleyeceklerine ilişkin haberlerin değerlendirildiği toplantıda Kovid-19 salgınına ilişkin önlemler değerlendirildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın ilan edilen ve Türkiye'de de salgın riski olan Kovid -19 hastalığının en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaştığının hatırlatıldığı açıklamada, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu vurgulandı.
Aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak, vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması nedeniyle vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sivil Toplum Kuruluşlarının insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin geçici olarak ertelenmesi ile vatandaşların, meydanlarda, sokak ve caddelerde, sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesi, yan yana yürüyen vatandaşların sosyal mesafeyi gözeterek yürümeleri için uyarılmasına dair İl Hıfzıssıhha Meclisinin 16.03.2020 tarih 4 No.lu kararı ile 03.04.2020 tarih ve 20 No.lu kararı halen yürürlükte bulunmaktadır."
Açıklamada, salgına karşı önleyici tedbirler kapsamında haziran ayı sonuna kadar alınan kararlar şöyle sıralandı:
- Eylem/etkinlik programında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanması.
- İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesi.
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- Olası provokatif eylemlerin ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla; hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, şehrimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanması.
- Başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere, ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesi.
- Park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesi kararları alınmıştır."
Açıklamada tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi ve Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararının alındığı belirtildi.
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Giriş çıkış yasağı olan iller ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son dakika açıklamasının ardından giriş çıkış yasağı olan iller arasında bir yenisi daha eklendi. Mersin'de toplantı ve yürüyüşler ile kente giriş çıkışlar 15 gün sınırlandırıldı.
Mersin Valiliğinden yürüyüş, açık hava toplantısı, toplu karşılama, uğurlama, çadır ve stant kurulması ile kente giriş ve çıkışların 15 gün sınırlandırıldığı duyuruldu.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Demokratik Mücadele Programı" adı altında planlanan eylem ve etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaya dönüşme riskinin yüksek olduğu belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının planlanan bu eylem ve etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı belirtilen açıklamada, "Mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla 16.06.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 15 gün süreyle Mersin genelinde geçerli olmak üzere tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır." denildi.
Eylem ve etkinlik programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalarca yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanmasının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem ve etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine, olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir."