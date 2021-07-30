Hangi illerde yangın çıktı? Yangın raporu paylaşıldı (kontrol altına alınanlar ve devam edenler)
Türkiye’nin farklı bölgelerinde son üç gün içinde 13 ilde 41 orman yangını çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Orman yangınları detay durumu listesinde devam eden ve kontrol altına alınan yangınların detaylarına yer verildi. Peki, hangi illerde yangın çıktı? Hangi illerdeki yangınlar devam ediyor?
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı 28- 29 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesine göre; çıkan yangınlardan 42'si kontrol altına alınırken, 21 yangın devam ediyor. Adana'da 20 yangından 6’sı, Osmaniye'de 4 yangından 2'si, Antalya'da 10 yangından 4'ü, Mersin'de 7 yangından 4'ü, Muğla'da 4 yangından 3'ü, Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki 1 yangın ve Manisa'nın Soma ilçesindeki 1 yangın devam ediyor.
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Kütahya Emet, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli Derince, Kastamonu Taşköprü, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Hatay İskenderun, Bursa Keleş, İzmir Ödemiş, Diyarbakır Dicle ve Karaman yangınları kontrol altına alındı.
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"MANAVGAT YANGINI KONTROL ALTINDA"
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 4 noktada başlayan ve geniş alana yayılan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.
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Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili de bilgi veren Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Antalya Manavgat yangınımız kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de çıkan bir yangın hala devam ediyor. Kayseri Yahyalı'da bir yangın var. Mersin'in Aydıncık ilçesinde yangın devam ediyor. Silifke'deki yangının yüksek gerilim hattından olduğu düşünülüyor. Yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel, bu alanda görev yapmaktadır. Maalesef bir kaybımız var. Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nde 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Malımız önemli ama hiçbir şey canımızdan daha önemli değil. Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor."
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"YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ İLE İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR"
Çalışmalarda önceliklerinin yerleşim yerleri olduğunu vurgulayan Pakdemirli, rüzgârın çok kuvvetli, nemin de düşük olması nedeniyle çalışmaların zorlaştığını bildirdi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma yürütüldüğünü ifade eden Pakdemirli, "Elbette yangınların tespiti son derece önemli ama şu anda tespitten çok yangınların kontrol altına alınması, mümkünse cana ve mala zarar gelmemesi konusu daha önemli. Arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.