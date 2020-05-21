Gündem Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 10:11 , 21 Mayıs 2020 - 10:59

Hangi illerde maske takmak zorunlu? Maske takmamanın cezası ne?

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni tip Corona Virüse (Kovid-19) karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki bazı illerde zorunlu hale geldi. Bazı kentlerde ise insan yoğunluğunun oluştuğu cadde ve çarşılara maskesiz giriş yasaklandı. Peki, hangi illerde maske takmak zorunlu? Maske takmamanın cezası ne?