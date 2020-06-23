Hangi illerde maske takma zorunluluğu var? İşte maske takmamanın cezası ve maske zorunluluğu getirilen iller

İllerde maske kullanımı zorunluluğu Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor. İstanbullular açık alanlarda maske takma zorunluluğuna uyuyor.Ankara’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi



Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı. Vatandaşların açık alanlarda maske takma kuralına uyduğu gözlendi.



Ağrı'da iki caddede maske takma zorunluluğu getirildi

Ağrı Valiliği, Cumhuriyet ve Eski Van caddelerinde esnaf ile vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.



Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.



Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Cumhuriyet ile Eski Van caddelerinde esnaf ve vatandaşa maske takma zorunluluğu getirildiği kaydedilen açıklamada, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası uygulanacağı ve duruma göre adli işlem yapılacağı ifade edildi.