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Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 22:15,

Hangi illerde maske kullanmak zorunlu oldu? İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maske takma zorunluluğu detayları

Hangi illerde maske kullanmak zorunlu oldu? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Bursa, Ankara'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmayanlara para ve idari ceza uygulanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğuna değinerek, Bilim Kurulunun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirmişti. İşte, maske zorunluluğu olan illerin listesi...

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Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı duyuruldu. Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulunun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirdi. Açıklamanın hemen ardından gelen son dakika bilgisine göre İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Ankara ve Bursa valilikleri de kentlerde maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. İşte, maske takma zorunluluğu olan iller...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Maske zorunluluğuna değinen Koca, Bilim Kurulunun İstanbul, Ankara ve Bursa için maske kullanma zorunluluğu getirilmesi önerisinde bulunduğunu bildirdi.

2İSTANBUL,ANKARA VE BURSAYA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
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İSTANBUL,ANKARA VE BURSA'YA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.Öte yandan Ankara ve Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda da açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildiği duyuruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Açıklamada," Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; 1. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması, 2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, Kararları alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada “Bilim Kurulunun önerisi ve UHK kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takma zorunlu kılınmıştır. Karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Bitlis genelinde maske takma zorunluluğu kararının alındığı belirtildi.

Koronavirüsle daha etkin bir mücadelenin sürdürülmesi ve salgının kontrol altında tutulmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlimiz genelinde (il merkezi, ilçeler, belde, mezra ve köyler) tüm vatandaşlarımızın, bugün saat 24.00'dan itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, maske kullanımının sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına, kararlara uyulmaması ve aksi davranılması durumunda her seferinde olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha ile Kabahatler kanunlarının ilgili maddeleri gereği idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

4Ankara
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Ankara

Ankara Valiliği, Bilim Kurulunun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıkladı.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bilim Kurulunun önerisi ve Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Ankara ili içinde cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığı bildirildi.

Ayrıca, karara aykırı davrananlar hakkında ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.

Vali Vasip Şahin, konuyla ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yeni normalimizin üç altın şifresi, maske, mesafe, temizlik. Sabırla, ısrarla riayet lütfen." ifadesini kullandı.

5Bursa
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Bursa

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha kararı ile kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak, uygulamaya geçirildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile bugün toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına istinaden, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların tüm ilimiz sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir."

6Karara uymayanlara ceza
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Karara uymayanlara ceza

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği kaydedildi.

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YALOVA'DA MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU

Yalova'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerde sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Yalova Pandemi Kurulu'nca kent genelinde koronavirüs salgınını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

Yasağa ilişkin Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:“Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, ülkemizde salgının seyri ve ilimizde yaz mevsiminde görülen önemli nüfus artışı nedeni ile başlayan nüfus hareketliliği de göz önüne alınarak; İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplum yaşam alanı kapsamında olan sokak, cadde, meydan, park gibi açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmasına, Alınan kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir.”

85 İLDE DAHA MASKESİZ ÇIKMAK YASAK
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5 İLDE DAHA MASKESİZ ÇIKMAK YASAK

MASKESİZ ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU DİĞER İLLER

Bitlis dışında maskesiz çıkmanın yasak olduğu diğer iller şöyle:Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak...

9Uzmanından ebeveynlere çocuklar için maske uyarısı
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Uzmanından ebeveynlere çocuklar için maske uyarısı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ünay, 2 yaş üstü çocukların alışveriş merkezi, market, hastane gibi kalabalık yerlerde veya sosyal mesafe kurallarına uyum sağlamakta zorluk çektikleri ortamlarda maske takması gerektiğini bildirdi.

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ünay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen bu dönemde, hasta sayısının düşmesiyle kısıtlayıcı önlemlerin de azalmaya başladığını ifade etti.

Alışveriş merkezlerinin, restoran ve kafelerin açıldığını aktaran Ünay, 18 yaş altı ile ilgili kısıtlamanın da küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırıldığını hatırlattı.

Ancak ailelerin çocukların bu süre içinde maske takıp takmaması yönünde kafa karışıklığı yaşadığını vurgulayan Ünay, şu bilgileri verdi:

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"Yüz maskeleri hasta olanlardan öksürme, hapşırma ve konuşmayla ortama bırakılan virüslerden korunma sağlar. Diğer taraftan da virüsü taşıyan kişilerin maske takması sağlanırsa virüsün yayılması engellenebilir. Ev içindeyken genellikle maske takmaya gerek yoktur. 2 yaş üstü çocuklar özellikle alışveriş merkezi, market, hastane gibi kalabalık yerlerde veya sosyal mesafe kurallarına uyum sağlamakta zorluk çekeceği ortamlarda mutlaka maske takmalıdır."

"Maske çocuğun yüzüne uygun ebatta olmalı"

Prof. Dr. Bülent Ünay, küçük çocukların solunum yollarının daha küçük olduğunu, bu nedenle maske arkasında nefes almakta zorlanabileceklerini aktararak, "Çocuk kusabilir ve buna bağlı olası boğulma durumu da maskeden dolayı farkedilmeyebilir. Ayrıca benzer şekilde solunum sıkıntısının yaratacağı morarma gibi renk değişiklikleri maskenin arkasında görülmeyebilir." uyarısında bulundu.

Küçük çocukların herhangi bir sorun olduğunda kendi maskelerini çıkaramayacaklarını ve risk altına girebileceklerini ifade eden Ünay, şu tavsiyelerde bulundu:

"Maskeler ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde çocuğun yüzüne uygun ebatta olmalıdır. Maskeyi takmadan önce ve çıkardıktan sonra eller yıkanmalı, yüzde maske varken ellerle yüze ve maskeye dokunulmamalıdır. Çocuklar yüzünde maske varken maskelere eliyle dokunmaya daha meyillidir, bu nedenle maskeye el sürmemeleri konusunda mutlaka uyarılmalıdır. Maske takılırken ve çıkarılırken kulak arkasındaki iplerden tutularak takılmalı ve çıkarılmalı, maskenin ön tarafına el sürülmemelidir.

Maske takmaktan korkan çocuklar için çizgi film karakteri veya sevdikleri hayvan resimli maskeler kullanılabilir. Maskeye çocukla beraber sevdiği kahraman veya karakterlerin şekli çizilerek daha eğlenceli hale getirebilir. Maske takan diğer çocukları ve insanları göstererek bunun normal bir kural olduğu açıklanmalı, kendini farklı hissetmesinin önüne geçilmelidir. Çocuklarla mutlaka anlayacağı şekilde konuşulmalı, maske takarak hastalıktan korunacağı ve zarar görmeyeceği açıklanmalıdır."

12MASKE TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR
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MASKE TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 lira olarak belirlendi.İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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