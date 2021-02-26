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Haber Giriş: 26 Şubat 2021 - 16:26 | 

Hangi illerde koronavirüs vaka sayısı yüksek, hangi illerde düşük? Bazı illerde yeni yasaklar getirildi.. İşte haftanın Kovid-19 haritasında son durum

Koronavirüs salgınında alınan tedbirler artık 'yerinde karar' dönemi ile yeni bir kontrol planlanıyor. Vaka sayısı düşük veya yüksek olan illerde, illerin durumuna göre tedbirler gevşetilecek veya arttırılacak. Her hafta yayınlanacak olan koronavirüs tablosunda illerin son durumu açıklanıyor. Yayınlanan güncel verilere bakıldığında Karadeniz bölgesi alarm verirken, 3 büyük il içinde en düşük vaka sayısına sahip olan ilimiz Ankara.. Peki İllerdeki son durum nedir? İşte koronavirüs tablosunda 15-21 Şubat verileri

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Türkiye’de koronavirüs tablosu korkutmaya devam ederken bazı illerde alınan önlemler dikkat çekiyor. En son açıklanan rakamlara göre 24 saatte 9 bin 572 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti. İşte il il artan koronavirüs vakalarına göre yaşanan son gelişmeler…

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Son 24 saatte 9 bin 572 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti, 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 210 kişinin tedavi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenler 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

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Buna göre, son 24 saatte 126 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 572 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 658 oldu.

Son 24 saatte 6 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 546 bin 503'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 811 bin 274'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766, vefat sayısı 28 bin 358, ağır hasta sayısı 1192 oldu.

Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklama yaptıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın, bazı illerin diğerlerinden daha geç normalleşme sürecine geçmesine neden olabileceğini belirterek, "Risk durumlarına göre iş kollarımızın faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulumuzun çalışmasını, Cumhurbaşkanlığı Kabinemize arz edeceğim." dedi.

Türkiye'de her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüsün dikkate alınması gerektiğini belirten Koca, aşı tedarikinde ve planlamasında sorun bulunmadığını bildirdi. Koca, "Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşıları güvence altındadır." bilgisini verdi.

Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri

İzmir'in Tire ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında taşımalı eğitimin uygulandığı ve Yemişler, Ortaköy, Topalak, Armutlu, Akmescit ve Musalar mahallelerindeki öğrencilerin de eğitim gördüğü Başköy Mahallesi'ndeki okulda yüz yüze eğitime ara verildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 25 Şubat Perşembe günü 1658 iş yeri ve 18 bin 693 kişiyi denetlediği, tedbirlere uymayan 405 kişiye para cezası uygulandığı açıklandı.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan Adana'da 1, Kırklareli'nde 10, Kastamonu'da 40, Edirne'nin Keşan ilçesinde 91 kişiye para cezası uygulandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15, Eskişehir Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir dernek binasında kumar oynayan ve tedbirleri ihlal eden 24 kişi de para cezasına çarptırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ring ve tribünlerin bulunduğu salonda horoz dövüştürdüğü belirlenen 34 kişiye para cezası verildi, salon sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'da bir mahalle, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesi, Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir belde ve mahalle, Gümüşhane'nin Köse ilçesine bağlı 2 köy ile Adıyaman'da 31 ev karantinaya alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesindeki esnafa gıda yardımı yaptı. Salgın tedbirleri kapsamında iş yeri kapalı olan esnaf için hazırlanan ve içinde gıda bulunan 250 koli, Gülnar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına teslim edildi.

Samsun'da işlek caddelerde HES kodu uygulaması başlatıldı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, "Mecidiye, Saathane gibi vatandaşların yoğun olduğu yerleri yerel yönetimlerle kapatmak suretiyle HES kodu uygulaması yapacağız. Buralarda fazla kalabalıkların oluşmasını mutlakla engelleyeceğiz.13.00 ila 16.00 saatleri dışında bir aile çocuğu ile dışarı çıkıyorsa onları dışarı çıkarmayacağız. Yine 65 yaş üstü vatandaşların da muaf tutuldukları saatler dışında dışarıda bulunmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Sakarya'da kız isteme, düğün, nikah gibi etkinliklerin yanı sıra tüm spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle yapılmaması kararlaştırıldı. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

Karabük'te Kovid-19 aşı randevusu almalarına rağmen kar nedeniyle ilçe merkezine gidemeyen Hüseyin ve Pakize Demirel çifti, yaşadıkları Çavuşlu köyünden, Eflani ilçesine jandarma ekiplerince götürüldü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir bölümü stabilize olan 73 kilometrelik yolu aşan sağlık çalışanları 8 kişiye Kovid-19 aşısı uyguladı. İlçeye 53 kilometre olan Çubukharmanı Mahallesi'nde aşı çalışmalarını tamamlayan sağlık ekibi, buradan da 20 kilometrelik stabilize yolu aşarak 10 hanelik mezraya ulaştı. Ekip, burada 8 kişiye Kovid-19 aşısı yaptı.

"1 Mart'ta kademeli normalleşme İstanbul'dan başlasın" önerisiİstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da restoran ve kafelerin de dahil olduğu hizmetler sektörüne verilecek en büyük teşvik, 1 Mart'ta kademeli normalleşmeye geçmek olacaktır." ifadesini kullandı.

4RİZE
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RİZE

Rize'de iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek çay sohbeti ile sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler yasaklandı, sıkı denetimler yapılması kararlaştırıldı. Yasağın ilk gününde parklarda yan yana oturanların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Vali Kemal Çeber başkanlığında toplanan kurulun aldığı kararlar şöyle;

"HES kodu uygulamasına hassasiyetle devam edilecek. Cenaze namazları en fazla 30 kişiyle sınırlandırılacak, toplu taziyeler yapılmayacak. Market, toplu taşıma ve berber gibi yerlerde denetimler sıklaştırılacak. Camilere gelen vatandaşlar seccadelerini de beraberinde getirecek. İş yerlerinin ya da binaların önünde iki veya daha fazla kişinin bir arada oturarak ya da ayakta sohbet etmesi, çay ve sigara içilmesi, sahil bantlarında, parklarda sosyal mesafeye uyulmadan oturma, sohbet etme gibi davranışlar yapılmayacak.

Sokağa çıkma yasağı günlerinde sadece zorunlu ihtiyaçlar için yürüme mesafesinde market, fırın gibi yerlere gidilebilecek. Hafta sonu köy evlerine gitme ve köyde sosyal mesafeye uymayan ziyaretler, misafirlikler gibi alışkanlıklardan kaçınılması ve denetimlerin artırılması, muhtarların, apartman-site yöneticilerinin yönetiminde bulunduğu alanda pandemi kurallarına aykırı davranışlara müsaade etmemesi ve anında ilgili birimlere gerekli bildirimleri yapması."

5TRABZON
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TRABZON

Trabzon Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbir amacıyla kapatılan sinema salonlarının açılış tarihini erteledi. Açıklamada, 1 Mart'ta açılması planlanan sinema salonlarının faaliyetlerine salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamını sağlamak ve desteklenmesi amacıyla 1 Nisan tarihine kadar ara verildiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre ‘çok yüksek riskli’ kategorisinde yer alan Karadeniz Bölgesi’nde Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Sinop ve Çorum’da toplam 15 ilçedeki 12 mahalle ile 7 köy karantinaya alındı.

Bakan Koca`nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında geçen haftaya göre Ordu ve Samsun’da artış olduğu dikkat çekti. Geçen haftaki tabloda vaka sayısı bakımından kötü durumda olan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane`de iyileşme gözlendi.Bölgede çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu illerde özellikle cenaze namazlarına katılım 30 kişi ile sınırlandırıldı.

Sağlık Bakanı Koca’nın, "Yerinde karar dönemi ile kademeli

normalleşeceğiz" açıklamasıyla gözler, normalleşme takvimine çevrilirken, Bakanlığın kriterlerine göre; `çok yüksek riskli` kategorisinde olan Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize’nin, normalleşme adımına en uzak iller arasında yer aldığı değerlendiriliyor. Türkiye nüfusunun yüzde 9,46’sına sahip olan Karadeniz Bölgesi, vaka sayıları göz önüne alındığında yüzde 24,1 gibi büyük fark ile en üst sırada yer alıyor. Elde edilen verilere göre ayrıca Türkiye`deki yüzde 24,1 oranındaki her 4 vakadan 1`inin Karadeniz Bölgesi`nde saptandığı sonucu da ortaya çıkıyor.

6Karadeniz’de 12 mahalle ve 7 köy karantinada
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Karadeniz’de 12 mahalle ve 7 köy karantinada

Son verilere göre ‘çok yüksek riskli’ kategorisinde yer alan Karadeniz’de, artan koronavirüs vakalarına karşı tedbirler sıkılaştırılırken, vaka artışı yaşanan yerleşim yerleri ise karantinaya alınıyor. Son günlerde en çok vakanın görüldüğü 5 ilin de yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nde; Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Sinop ve Çorum’da, aralarında köy ve mahallelerin yer aldığı toplam 19 yerleşim yerinde karantina başlatıldı.

Trabzon’da 9 ilçeye bağlı 9 mahallede, Samsun’un Ayvacık ilçesine bağlı Söğütpınar ve Şenpınar mahallelerinde, Ordu’nun Altınordu ilçesi Aydınlık Mahallesi’nde, Rize’nin Ardeşen ilçesinde 1 köyün tamamı ile 2 köyde bazı ev ve binalarda, Gümüşhane’nin Köse ilçesi Yuvacık ve Kayadibi köylerinde, Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Aşağı Zeytinli köyü ile Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Oğlakçılar köyünde karantina tedbirleri uygulanıyor.

Öte yandan karantina uygulanan köylerdeki okullarda yüz yüze eğitime ara verilip uzaktan eğitime geçilirken, jandarma, polis ve filyasyon ekipleri de giriş çıkışların kapatıldığı karantinadaki yerleşim yerlerinde sıkı denetimlerde bulunuyor.

7ORDU
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ORDU

Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında yapılan toplantıda, cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılması, evlerde toplu olarak bir araya gelinme ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Mevsim koşulları gereği kar yağışı olduğu için tarımsal faaliyetlerin bulunmadığı gerekçesiyle çiftçi kayıt belgesi olan vatandaşların hayvancılık yapanlar hariç, çiftçilik faaliyeti için köy ve yaylalara çıkmalarına izin verilmemesine karar verildi.

8KARABÜK
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KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Fuat Gürel başkanlığında toplanarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili yeni karar aldığı belirtildi.Sinema salonlarının faaliyetlerinin 31 Aralık 2020'de durdurulduğu, daha sonra da bu kararın 1 Mart 2021'e kadar uzatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelinen aşamada gerek sektörün talebi, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesinin amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, bu karara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.

9SAKARYA
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SAKARYA

Sakarya'da koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Şehir genelinde kız isteme, düğün, nikah gibi etkinliklerin yanı sıra tüm spor salonlarının faaliyetlerinin 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle yapılmaması kararlaştırıldı.

1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle şehir genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerle birlikte tüm spor salonlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

Buna göre, 1 Mart'tan itibaren 15 gün süreyle şehir genelinde düğün, nişan, nikah, kız isteme gibi etkinliklerle birlikte tüm spor salonlarının faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi. Sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara da 1 Nisan'a kadar uzatıldı.

tüm muhtarlara, Covid-19 ile mücadele için alınan karar ve tedbirlerin takibi ve uygulanmasında tam yetki ve sorumluluk verildi. OSB ve küçük sanayi sitesi gibi iş yerlerinde de 'Hayat Eve Sığar' kodu sorgulaması yapılacak. Apartman, site gibi yerleşim alanlarındaki bir araya gelinen ortak kullanım alanları, ortak oturma mekanı şeklinde kullanılan mekanların kapatılması kararlaştırılırken, evlerde gün, mevlit, taziye, kutlama veya buna benzer insanların bir araya gelmesine neden olan etkinlik ve buluşmaların yasaklanmasına karar verildi.

10MUĞLA/BODRUM
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MUĞLA/BODRUM

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Kararın ardından sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı yazısı asıldı.

Karara göre, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede vatandaşların bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği nedeni ile vatandaşların sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

11OSMANİYE
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OSMANİYE

Osmaniye’de Vali Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi, ülke geneline göre ildeki vaka oranının çok yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun da aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle koronavirüs PCR sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verildi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Kabahatler Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre ilgili kanunlar çerçevesinde işlem yapılacak.

12BALIKESİR
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BALIKESİR

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlara akraba, komşu, hasta gibi ev ziyaretleri yapılmaması, gün düzenlenmemesi konusunda uyarıda bulunulması kararı verildi.Alınan karara göre, apartman ve sitelerin bahçeleri gibi ortak kullanım alanlarının toplu şekilde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Hastalığın bulaş riskinin artmasına sebep olan toplu yemek, taziye, mevlit gibi mesafe kuralı ihlali oluşturacak etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bütün yerleşim ve iş yerlerinin önünde, cadde ve sokaklarda, çay ocaklarının çevresinde toplu halde bulunulması, oturulması ve mesafe kuralının ihlal edilmesinin engellenmesine yönelik denetimler yapılacak. Kentte, toplu ulaşım ve bütün servis araçları HES kodu uygulaması ve yolcu kapasitesi yönünden her gün trafik ve zabıta birimleri tarafından kesintisiz olarak denetlenecek.

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