Hangi illerde giriş çıkış yasağı var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de giriş çıkış yasağı bulunuyor mu? İşte o iller ve detaylar
Hangi illerde giriş çıkış yasağı bulunuyor? İstanbul, Ankara ve İzmir'de her hangibir yasak söz konusumu sorularının cevapları merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta valilikler tarafından yayınlanan bilgilendirmelere göre bir çok ilde giriş çıkış yasağı uygulaması yapılmaktaydı. Bunların arasında 15 günlük sınırlama olan illerimiz mevcutken, sınırlamanın daha az sürede olduğu illerde bulunuyor. Peki hangi illerde giriş çıkış yasağı devam ediyor? İşte detaylar
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1 Haziran tarihi itibariyle alınan karar doğrultusunda iller arası seyahat yasağı tamamen kaldırılmıştı. Yapılan açıklamaya göre, Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli'nin de içinde bulunduğu bazı illere HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle giriş çıkış kısıtlaması getirildi.
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GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI OLAN İLLER
Sakarya
Kocaeli
Edirne
Tekirdağ
Bitlis
Kırklareli
Van
Mersin
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MERSİN GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Demokratik Mücadele Programı” adı altında planlanan eylem ve etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaya dönüşme riskinin yüksek olduğu belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının planlanan bu eylem ve etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı belirtilen açıklamada, “Mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla 16.06.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 15 gün süreyle Mersin genelinde geçerli olmak üzere tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.” denildi.
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ADANA'DA 15 GÜNLÜK YASAK
Adana'da, HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplantı çağrıları yapılması üzerine milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları, pazartesi gününden itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca toplantı, gösteri ve yürüyüşler de 15 gün süreyle yasaklandı.
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Edirne'de koronavirüsle mücadeleyi zaafiyete uğratabilecek şekilde kişilerin temasının artması ihtimaline karşı toplantı, gösteri yürüyüşleri ve il dışından girişler 3 gün süreyle yasaklandı.
KOCAELİ'NDE 15 GÜNLÜK YASAK
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eylem ve etkinliğe katılım amacıyla araç ve kişilerin Kocaeli'ye giriş çıkışları 15 gün süreyle yasaklandı.
SAKARYA'DA 5 GÜNLÜK YASAK
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.
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TEKİRDAĞ'DA 3 GÜNLÜK YASAK
Tekirdağ Valiliği, HDP'nin bazı illerde toplanma çağrıları üzerine, bu durumun yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) zafiyet oluşturabileceği gerekçesiyle il geneline girişlerin 14-17 Haziran'da sınırlandırıldığını bildirdi.
BİTLİS'TE 15 GÜNLÜK YASAK
Bitlis Valiliği, huzur ortamı, kamu düzeni ile kamu güvenliğinin sağlanması ve artan vakaların önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.Hakkari Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında ilde yapılacak olan etkinlerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince iki günlük kısıtlama getirildiğini açıkladı.
KIRKLARELİ'NDE 6 GÜNLÜK YASAK
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 14-20 Haziran'da yasaklandı.
VAN'DA DA YASAKLANDI
Van Valiliği, kentte her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri ve organizasyon gibi etkinliklerin kısıtlandığını duyurdu.Açıklamada, "Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem/etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır." denildi.
BURSA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki muhtemel katılmak için hareket edecek grupların, şehirlere giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına,
14-20 Haziran 2020 tarihleri arasında başka illerde yapılması planlanan eylem/etkinliklere ilimizden katılım sağlayacak grup ve şahıslara izin verilmemesine,
1-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stand kurulmasına müsaade edilmemesine,Konunun titizlikle takip edilerek tüm eylem/etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasını kapsayacak şekilde sosyal mesafeyi gözeterek gerekli güvenlik tedbirlerinin planlanması ve titizlikle uygulanmasına, kanuna aykırı hiçbir eylem/etkinliğe müsaade edilmemesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesine karar verilmiştir.