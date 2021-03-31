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Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 17:08 | 

Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var? İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü izin saatleri

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Risk grubuna göre illerin açıklanmasının ardından düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Uygulama yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise devam ediyor. Dün yapılan Kabine Toplantısı’nda illerin yeni risk grupları açıklandı. Peki hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar

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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yayımlanan genelgede risk gruplarına göre illerin ayrılmasının ardından bazı illerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, bazı illerde ise dışarı çıkma izin sürelerinin uzatıldığı açıklandı.

Yeni açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller grubunda aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 58 il, yüksek riskli iller grubunda ise 12 il bulunuyor.

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Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

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Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi konulu genelge gönderdi.

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Buna göre:

1. Yeni bir karar alınıncaya kadar illerin risk grupları aşağıdaki şekilde değiştirildi:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

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Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

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