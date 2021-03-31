Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var? İşte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü izin saatleri

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili yayımlanan genelgede risk gruplarına göre illerin ayrılmasının ardından bazı illerde 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, bazı illerde ise dışarı çıkma izin sürelerinin uzatıldığı açıklandı.



Yeni açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller grubunda aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 58 il, yüksek riskli iller grubunda ise 12 il bulunuyor.