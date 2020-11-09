Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı (kısıtlamalar) var?

65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar için bir süre sokağa çıkma yasağı uygulandıktan sonra belirli günlerde dışarı çıkma izni verilmiş, daha sonra ise bu yasak tamamen kaldırılmıştı.



Konu ile ilgili son dakika açıklaması Eskişehir’den geldi. Eskişehir'de, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara belirli saatler aralığında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki başka hangi illerimizde 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar