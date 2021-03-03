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HaberlerGündem HaberleriHangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında son durum
GeriGündem Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında son durum
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Haber Giriş: 03 Mart 2021 - 16:53 | 

Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı? İşte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağında son durum

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı. Alınan karara göre, 81 ilde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Rize, Edirne gibi yüksek ve çok yüksek illerde saatler uzatılırken. Düşük ve orta riskli olan Ankara, Bursa, Denizli, Malatya, Uşak ,Şanlıurfa, Diyarbakır, Van gibi illerde ise kısıtlamanın kaldırıldığı belirtildi.

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Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, illerin durumuna göre sokağa çıkma saatleri 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için orta ve düşük riskli illerde (mavi ve sarı) kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde (turuncu ve kırmızı) sokağa çıkma sürelerinin uzatılacağını belirtti.

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

2YASAĞIN KALKTIĞI İLLER

YASAĞIN KALKTIĞI İLLER

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

3SAATLERİN GENİŞLETELECEĞİ İLLER

SAATLERİN GENİŞLETELECEĞİ İLLER

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

4ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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