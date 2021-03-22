Hangi iller düşük, hangi iller yüksek riskli.. Koronavirüs risk haritasında dikkat çeken değişim.. İşte il il Kovid-19 risk haritası

ŞIRNAK'IN SIRRI Yeni tabloya göre bir il mavi, 11 il sarı, 30 il turuncu, 39 il kırmızı renkte oldu. 6-12 Mart haftasında ise 25 il kırmızı, 41 il turuncu 12 il sarı, 3 il maviydi.



ŞIRNAK'IN SIRRI



Hürriyet’e konuşan Şırnak İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük, şunları söyledi: “Şırnak il geneli şu anda günlük vakalarımız 7-10 civarı seyretmektedir, hastanede yatan aktif vaka sayımız ise 11. Bu düşüş aslında uzun süredir böyle devam ediyor. Test başına pozitiflik oranımız şu anda yüzde 2-3 civarında. Biz bu düşüşü temelde yoğun olarak çalışan saha ekiplerine borçluyuz. Gerek temaslı tespiti yapan ekipler olsun gerekse evde numune alan ve hastalara ilaç ulaştıran mobil ekiplerimiz olsun sahada hep çok hızlı ve aktif bir şekilde çalışıyor. Ayrıca il geneli bilgilendirme ekiplerimiz yüksek tempoyla çalışıyor. Bu ekipler özellikle nüfus yoğunluğunun olduğu çarşı pazar gibi yerlerde esnaf esnaf dolaşarak insanları maske, mesafe ve aşı konusunda bilgilendiriyor. Uyguladığımız bir diğer önemli yöntem de vaka yoğunluğunun olduğu ilçelerimizde adeta seferberlik ilan ederek yoğunlaşmak ve salgının diğer ilçelere sıçramasını önlemek.”



3. DALGAYA DÖNÜYORUZ



Prof. Dr. Sema Kultufan Turan: Pandeminin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyoruz. Şu anda 3. dalgaya dönülüyor. İller tedbirlerini artırmalı. Yerel önlemler daha ön planda olmalı. Toplu kısıtlamalar yapmak çok zor. O nedenle yerel karar vericilerin iller bazında ciddi önlemler almaları gerekiyor. Aksi halde toplu kısıtlamalar yine hayatımıza girer.



KIRMIZI İLLER SIKI TEDBİR UYGULAMALI



Prof. Dr. Levent Akın: Hangi il hangi renkteyse, Bakanlığın belirlediği tedbirleri alması gerekiyor. Mutant virüs çok hızlı yayılıyor. Örneğin cumartesi-pazar sokağa çıkma yasağı, restoranlarda alınacak tedbirler, cenaze törenleri gibi tedbirler, kırmızı olan il bazında devreye girmeli. İller bu konuda muktedir. Sonuçta yetkileri var ve diyebilirler ki ‘Ben şu renkteyim şu tedbirleri alıyorum.’ Bu çok önemli.”