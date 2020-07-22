Hangi ilimizde kaç koronavirüs vakası var? İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya il il koronavirüs vaka sayısı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son güncelleme ile illerin günlük korovirüs vaka sayıları açıklandı. Buna göre en yüksek günlük vaka sayısına sahip olan illerin başında İstanbul geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Türkiye tablosunu ve günlük koronavirüs rakamlarını açıkladı. İşte güncellenen veriler ve illerdeki vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı 13-19 Temmuz dönemi haftalık yeni tip koronavirüs (COVID-19) değerlendirme raporunu paylaştı. İşte en fazla ve en az vaka görülen iller...
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VAKA ARTIŞ HIZI YÜZDE 7,7 AZALDI
Bir önceki güne COVID-19 test sayısı ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %5,7 ve %1,8) görülmüştür.Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%18,8). En fazla artış ise Batı Karadeniz Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 8 vakadır.
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25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 14,1,erkeklerde ise 16,5’tir.
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Bir önceki güne göre İstanbul, Ege ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde hastaneye yatırılanyeni hasta sayısındaki değişim azalmıştır (-%28,5, -%23,3 ve -%7,7). Hastaneden taburcuedilen yeni hasta sayısı değişim yüzdesinde en fazla artış ise Batı Marmara Bölgesindegörülmüştür.
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6 BİN 629 YENİ VAKA
Geçen hafta 297 binden fazla test yapıldı. 6 bin 629 yeni vaka tespit edildi. 7 günde hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 128 oldu. 3 bin 682 kişi ise taburcu edildi.Bu rakamlara göre vaka artış hızı geçen hafta, bir önceki haftaya göre yüzde 7,7 azaldı. Türkiye`de en çok yeni vaka 25 ila 49 yaş grubunda görüldü.
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EN FAZLA YENİ VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER
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İstanbul tek başına bin 699 yeni vaka ile yine ilk sırada yer aldı. Bin 601 yeni vaka ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İstanbul`u takip etti.
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İSTANBUL
İstanbul'da güncellenen son verilere göre günlük koronavirüs vaka sayısı 220 kişi
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ANKARA
Ankara'nın da içinde bulunduğu Orta Anadolu bölgesinde günlük vaka sayısı 36 olarak belirlendi.
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GEÇEN HAFTA VAKA ARTIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER
DİYARBAKIR
11
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GAZİANTEP
12
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MARDİN
13
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KONYA
14
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KARAMAN
15
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EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
En az vaka görülen iller ise şöyle:
BALIKESİR, TEKİRDAĞ, SAKARYA, DENİZLİ,
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Nüfusa göre vaka sayısında ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi başı çekti. Onu Batı Anadolu ve İstanbul izledi.