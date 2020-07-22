Gündem Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 13:30 , 22 Temmuz 2020 - 13:32

Hangi ilimizde kaç koronavirüs vakası var? İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya il il koronavirüs vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son güncelleme ile illerin günlük korovirüs vaka sayıları açıklandı. Buna göre en yüksek günlük vaka sayısına sahip olan illerin başında İstanbul geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Türkiye tablosunu ve günlük koronavirüs rakamlarını açıkladı. İşte güncellenen veriler ve illerdeki vaka sayısı