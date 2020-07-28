Ekonomi Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 07:11 , 28 Temmuz 2020 - 07:11

Hangi ilde konutların metrekare fiyatı ne kadar? En çok değerlenen yerler

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan 2020 yılı 2. çeyreğine ilişkin “İkinci El Konut Piyasası Raporu” açıklandı. Rapora göre, konut satış adedi 2020 yılının ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %14, ikinci el konut satışları ise %28 artış gösterdi.