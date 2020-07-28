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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 07:11,

Hangi ilde konutların metrekare fiyatı ne kadar? En çok değerlenen yerler

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan 2020 yılı 2. çeyreğine ilişkin “İkinci El Konut Piyasası Raporu” açıklandı. Rapora göre, konut satış adedi 2020 yılının ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %14, ikinci el konut satışları ise %28 artış gösterdi.

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1
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TÜGEM ve Endeksa işbirliği ile hazırlanan “İkinci El Konut Piyasası” raporuna göre, 2. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut fiyatlarında 1 yıllık %14 artış görülürken, 2. çeyrek sonu itibarı ile Türkiye’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.434 TL, ortalama amortisman süresi 18 yıl, ortalama pazarlama süresi 77 gün.

En fazla konut satışı yapılan illerdeki ortalama fiyat, değer değişimi, pazarlama ve amortisman süresi...

2
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DİYARBAKIR

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 4.348

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.468

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 23

Amortisman Süresi (Yıl): 18

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 63

3
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ESKİŞEHİR

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 4.480

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 2.204

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 17

Amortisman Süresi (Yıl): 19

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 89

4
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SAMSUN

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 4.848

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.760

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 15

Amortisman Süresi (Yıl): 20

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 75

5
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MANİSA

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 4.900

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 2.164

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 19

Amortisman Süresi (Yıl): 20

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 64

6
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ŞANLIURFA

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 5.031

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.262

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 20

Amortisman Süresi (Yıl): 16

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 64

7
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HATAY

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 5.239

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.500

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 13

Amortisman Süresi (Yıl): 19

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 70

8
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BALIKESİR

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 5.484

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 2.419

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 10

Amortisman Süresi (Yıl): 23

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 89

9
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AYDIN

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 5.992

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 2.668

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 14

Amortisman Süresi (Yıl): 23

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 87

10
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KAYSERİ

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 6.072

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.632

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 16

Amortisman Süresi (Yıl): 24

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 69

11
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TEKİRDAĞ

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 6.731

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.771

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 14

Amortisman Süresi (Yıl): 19

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 72

12
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KOCAELİ

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 6.910

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 2.138

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 10

Amortisman Süresi (Yıl): 21

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 78

13
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GAZİANTEP

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 6.935

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 2.083

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 25

Amortisman Süresi (Yıl): 16

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 64

14
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KONYA

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 7.667

Toplam Satış İçinde Payı (%): 3

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.600

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 13

Amortisman Süresi (Yıl): 19

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 69

15
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ADANA

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 7.863

Toplam Satış İçinde Payı (%): 3

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.945

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 16

Amortisman Süresi (Yıl): 19

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 65

16
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MERSİN

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 9.457

Toplam Satış İçinde Payı (%): 3

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.716

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 10

Amortisman Süresi (Yıl): 19

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 67

17
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BURSA

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 10.451

Toplam Satış İçinde Payı (%): 4

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 2.254

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 10

Amortisman Süresi (Yıl): 19

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 79

18
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ANTALYA

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 11.560

Toplam Satış İçinde Payı (%): 4

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 2.820

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 20

Amortisman Süresi (Yıl): 15

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 72

19
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İZMİR

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 17.319

Toplam Satış İçinde Payı (%): 6

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 3.095

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 11

Amortisman Süresi (Yıl): 20

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 83

20
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ANKARA

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 31.354

Toplam Satış İçinde Payı (%): 11

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 1.914

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 12

Amortisman Süresi (Yıl): 16

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 71

21
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İSTANBUL

2.Çeyrek Konut Satış Adedi: 42.552

Toplam Satış İçinde Payı (%): 15

Ortalama Konut Satış Metrekare Fiyatı (TL): 3.865

1 Yıllık Satış Fiyatı Değer Değişimi (%): 11

Amortisman Süresi (Yıl): 21

Ortalama Pazarlama Süresi (Gün): 83

22
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