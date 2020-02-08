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Ekonomi
Haber Giriş: 08 Şubat 2020 - 17:11, /

Hangi ilde kişi başı milli gelir ne kadar? En çok para o şehirlerde

Türkiye'de tasarruf mevduatları, geçen yıl 2018'e göre yüzde 25,4 artarak 1 trilyon 446,4 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 17 bin 394 lira oldu. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de geçen yıl 1 trilyon 446 milyar 381 milyon 259 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.

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1

Bu rakam 2018'de 1 trilyon 153 milyar 768 milyon 94 bin lira düzeyinde gerçekleşirken tasarruf mevduatlarındaki artış oranı yüzde 25,4 oldu. Geçen yıl için nüfusu 83 milyonu aşan Türkiye'de, kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 17 bin 394 lira olarak hesaplandı. Türkiye'de kişi başına gerçekleştirilen tasarruf miktarının 2018'de 14 bin 70 lira olduğu dikkate alındığında, geçen bir yıllık süreçte vatandaşın kenara ayırdığı tutarın ortalama 3 bin 324 lira arttığı görüldü.

Kentler bazında kişi başı tasarruf mevduatı miktarı, 2018 ve 2019 itibarıyla şöyle:

2

Şehir (Bin lira): ADANA

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 12.404

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 9.831

Şehir (Bin lira): ADIYAMAN

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 4.730

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 3.392



3

Şehir (Bin lira): AFYONKARAHİSAR

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 8.989

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 7.116

Şehir (Bin lira): AĞRI

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 2.370

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 1.699

Şehir (Bin lira): AKSARAY

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 12.364

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 9.629

Şehir (Bin lira): AMASYA

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 7.488

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 5.922

4

Şehir (Bin lira): ANKARA

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 25.134

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 20.665

Şehir (Bin lira): ANTALYA

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 19.846

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 15.152

Şehir (Bin lira): ARDAHAN

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 5.238

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 3.904

Şehir (Bin lira): ARTVİN

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 9.939

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 7.377

5

Şehir (Bin lira): AYDIN

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 15.327

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 12.432

Şehir (Bin lira): BALIKESİR

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 14.970

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 12.528

Şehir (Bin lira): BARTIN

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 11.467

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 9.077

Şehir (Bin lira): BATMAN

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 4.312

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 3.105



6

Şehir (Bin lira): BAYBURT

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 5.206

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 4.182

Şehir (Bin lira): BİLECİK

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 8.006

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 6.071

Şehir (Bin lira): BİNGÖL

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 5.099

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 3.884

Şehir (Bin lira): BİTLİS

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 2.590

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 1.940

7

Şehir (Bin lira): BOLU

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 10.554

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 8.069

Şehir (Bin lira): BURDUR

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 11.628

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 9.199

Şehir (Bin lira): BURSA

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 14.321

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 11.640

Şehir (Bin lira): ÇANAKKALE

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 13.583

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 11.943

8

Şehir (Bin lira): ÇANKIRI

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 8.134

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 5.810

Şehir (Bin lira): ÇORUM

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 9.007

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 7.022

Şehir (Bin lira): DENİZLİ

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 15.583

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 12.604

Şehir (Bin lira): DİYARBAKIR

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 4.457

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 3.312



9

Şehir (Bin lira): DÜZCE

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 7.539

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 5.589

Şehir (Bin lira): EDİRNE

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 15.118

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 12.324

Şehir (Bin lira): ELAZIĞ

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 8.351

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 6.453

Şehir (Bin lira): ERZİNCAN

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 11.200

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 8.612

10

Şehir (Bin lira): ERZURUM

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 4.276

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 3.665

Şehir (Bin lira): ESKİŞEHİR

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 14.969

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 12.687

Şehir (Bin lira): GAZİANTEP

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 7.295

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 5.667

Şehir (Bin lira): GİRESUN

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 10.466

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 8.824

11

Şehir (Bin lira): GÜMÜŞHANE

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 6.579

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 5.273

Şehir (Bin lira): HAKKARİ

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 2.497

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 1.716

Şehir (Bin lira): HATAY

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 11.353

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 9.181

Şehir (Bin lira): IĞDIR

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 5.854

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 4.646

12

Şehir (Bin lira): ISPARTA

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 13.938

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 11.488

Şehir (Bin lira): İSTANBUL

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 39.611

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 32.538

Şehir (Bin lira): İZMİR

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 22.712

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 19.083

Şehir (Bin lira): KAHRAMANMARAŞ

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 5.477

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 4.132

13

Şehir (Bin lira): KARABÜK

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 10.557

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 8.083

Şehir (Bin lira): KARAMAN

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 11.191

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 8.567

Şehir (Bin lira): KARS

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 4.845

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 3.590

Şehir (Bin lira): KASTAMONU

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 8.594

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 6.891

14

Şehir (Bin lira): KAYSERİ

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 11.079

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 8.843

Şehir (Bin lira): KIRIKKALE

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 7.629

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 5.713

Şehir (Bin lira): KIRKLARELİ

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 14.788

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 12.094

Şehir (Bin lira): KIRŞEHİR

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 12.489

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 9.918

15

Şehir (Bin lira): KİLİS

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 4.156

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 3.580

Şehir (Bin lira): KOCAELİ

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 11.945

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 11.15

Şehir (Bin lira): KONYA

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 9.333

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 7.638

Şehir (Bin lira): KÜTAHYA

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 7.763

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 6.517

16

Şehir (Bin lira): MALATYA

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 8.194

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 6.284

Şehir (Bin lira): MANİSA

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 10.176

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 8.138

Şehir (Bin lira): MARDİN

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 3.586

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 2.611

Şehir (Bin lira): MERSİN

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 13.112

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 10.590

17

Şehir (Bin lira): MUĞLA

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 25.560

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 21.120

Şehir (Bin lira): MUŞ

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 2.454

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 1.623

Şehir (Bin lira): NEVŞEHİR

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 13.890

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 10.951

Şehir (Bin lira): NİĞDE

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 7.109

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 5.499

18

Şehir (Bin lira): ORDU

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 8.441

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 6.429

Şehir (Bin lira): OSMANİYE

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 5.052

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 3.842

Şehir (Bin lira): RİZE

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 10.273

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 7.885

Şehir (Bin lira): SAKARYA

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 8.497

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 6.696

19

Şehir (Bin lira): SAMSUN

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 9.378

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 7.302

Şehir (Bin lira): SİİRT

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 3.236

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 2.370

Şehir (Bin lira): SİNOP

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 10.150

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 8.044

Şehir (Bin lira): SİVAS

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 9.796

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 7.647

20

Şehir (Bin lira): ŞANLIURFA

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 2.798

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 1.927

Şehir (Bin lira): ŞIRNAK

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 2.283

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 1.631

21

Şehir (Bin lira): TEKİRDAĞ

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 11.736

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 9.308

Şehir (Bin lira): TOKAT

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 5.678

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 4.387

Şehir (Bin lira): TRABZON

Kişi Başı Milli Gelir 2019: 14.913

Kişi Başı Milli Gelir 2018: 11.649



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