Hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? 81 ilde Cuma namazı kılınacak camiler için Diyanet açıklaması

Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini vurgulayan Başkan Erbaş, imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağına işaret etti.Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Benim buradan tavsiyem, herkesin evinden özel seccadesini alıp camiye gelmesi ya da namaz kılacağı açık alana gelmesidir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Bizim ikinci tedbirimiz yani tek kişilik seccadeler, bunlar olur ya birisi seccade edinememiş, evinden getirememiş ya da evine gidememiş olabilir. Onlarla ilgili ilave tedbirdir bu ama esas buradaki tavsiyemiz, herkes evinden, işyerinden, her nereden geliyorsa, özel seccadesini alıp camiye ya da namaz kılacağı yere gelmesidir. Bir de maske çok önemli. Maskemizi evimizden çıktığımız anda takacağız, evimize girdiğimiz ana kadar çıkarmayacağız. Tedbir ve virüsün bulaşmasını önleme açısından en önemli vasıta maskelerdir. Abdestimizi alıp camiye gelelim. 'Camiye gideyim de caminin şadırvanında, lavabosunda abdestimi alayım.' gibi bir düşünceyle hareket etmeyelim. Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim."



Cemaatle ibadet noktasında din görevlilerine önemli sorumluklar düştüğüne dikkati çeken Başkan Erbaş, cuma namazının organizesinde yer alacak heyetin titiz bir şekilde çalışıp tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.