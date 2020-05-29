Hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? 81 ilde Cuma namazı kılınacak camiler için Diyanet açıklaması
Yakın zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta bazı camilerde Cuma namazı kılınabileceği açıklamasının ardından hangi camilerde Cuma namazı kılınacak sorusunun da cevabı netlik kazandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Türkiye genelinde 1.003 camide Cuma namazı kılınabileceği açıklamasını gerçekleştirmesinin ardından il müftülükleri detaylı bilgileri resmi internet siteleri üzerinden yayımladı. Peki, hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İşte, 81 il için yayımlanan Cuma namazı kılınacak camilerin isimleri ve adresleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Cuma namazı kılınacak camiler için açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 1.003 camide kılınacak olan Cuma namazları için kurban kesileceğini ifade etti. Hangi camilerde cuma namazı kılınacağı ise 81 il müftülüğünün yayımladığı liste üzerinden öğrenilebilecek. Camilerde Cuma namazı kılabilmek için belirli şartlara da uymak gerekecek. İşte, uyulması gereken kurallar ve 81 ilde Cuma namazı kılınacak camiler için detaylı bilgiler
CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Cuma namazı kılınacak camilere, alfabetik sıraya göre düzenlenen illere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini vurgulayan Başkan Erbaş, imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağına işaret etti.Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Benim buradan tavsiyem, herkesin evinden özel seccadesini alıp camiye gelmesi ya da namaz kılacağı açık alana gelmesidir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Bizim ikinci tedbirimiz yani tek kişilik seccadeler, bunlar olur ya birisi seccade edinememiş, evinden getirememiş ya da evine gidememiş olabilir. Onlarla ilgili ilave tedbirdir bu ama esas buradaki tavsiyemiz, herkes evinden, işyerinden, her nereden geliyorsa, özel seccadesini alıp camiye ya da namaz kılacağı yere gelmesidir. Bir de maske çok önemli. Maskemizi evimizden çıktığımız anda takacağız, evimize girdiğimiz ana kadar çıkarmayacağız. Tedbir ve virüsün bulaşmasını önleme açısından en önemli vasıta maskelerdir. Abdestimizi alıp camiye gelelim. 'Camiye gideyim de caminin şadırvanında, lavabosunda abdestimi alayım.' gibi bir düşünceyle hareket etmeyelim. Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim."
Cemaatle ibadet noktasında din görevlilerine önemli sorumluklar düştüğüne dikkati çeken Başkan Erbaş, cuma namazının organizesinde yer alacak heyetin titiz bir şekilde çalışıp tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.