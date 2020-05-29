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HaberlerGündem HaberleriHangi camilerde Cuma namazı kılınacak? 81 ilde Cuma namazı kılınacak camiler için Diyanet açıklaması
GeriGündem Hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? 81 ilde Cuma namazı kılınacak camiler için Diyanet açıklaması
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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 10:13,

Hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? 81 ilde Cuma namazı kılınacak camiler için Diyanet açıklaması

Yakın zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta bazı camilerde Cuma namazı kılınabileceği açıklamasının ardından hangi camilerde Cuma namazı kılınacak sorusunun da cevabı netlik kazandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Türkiye genelinde 1.003 camide Cuma namazı kılınabileceği açıklamasını gerçekleştirmesinin ardından il müftülükleri detaylı bilgileri resmi internet siteleri üzerinden yayımladı. Peki, hangi camilerde Cuma namazı kılınacak? İşte, 81 il için yayımlanan Cuma namazı kılınacak camilerin isimleri ve adresleri

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Cuma namazı kılınacak camiler için açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 1.003 camide kılınacak olan Cuma namazları için kurban kesileceğini ifade etti. Hangi camilerde cuma namazı kılınacağı ise 81 il müftülüğünün yayımladığı liste üzerinden öğrenilebilecek. Camilerde Cuma namazı kılabilmek için belirli şartlara da uymak gerekecek. İşte, uyulması gereken kurallar ve 81 ilde Cuma namazı kılınacak camiler için detaylı bilgiler

CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Cuma namazı kılınacak camilere, alfabetik sıraya göre düzenlenen illere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ADANA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ADIYAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AFYON CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AĞRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AKSARAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AMASYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ANKARA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ANTALYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ARDAHAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ARTVİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AYDIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BALIKESİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BARTIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BATMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BAYBURT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

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BİLECİK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BİNGÖL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BİTLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BOLU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BURDUR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BURSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ÇANAKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ÇANKIRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ÇORUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

DENİZLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

DÜZCE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

EDİRNE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ELAZIĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ERZİNCAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ERZURUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

GAZİANTEP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

GİRESUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

GÜMÜŞHANE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

HAKKARİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

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HATAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

IĞDIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ISPARTA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

İSTANBUL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

İZMİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KAHRAMANMARAŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KARABÜK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KARAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KARS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KASTAMONU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KAYSERİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KIRIKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KIRKLARELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KIRŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KİLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KOCAELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KONYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KÜTAHYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MALATYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

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MANİSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MARDİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MERSİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MUĞLA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MUŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

NEVŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

NİĞDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ORDU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

OSMANİYE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

RİZE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SAKARYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SAMSUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SİİRT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SİNOP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SİVAS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ŞANLIURFA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ŞIRNAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

TEKİRDAĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

TOKAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

TRABZON CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

TUNCELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

UŞAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

VAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

YALOVA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

  YOZGAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

  ZONGULDAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

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Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini vurgulayan Başkan Erbaş, imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağına işaret etti.Başkan Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim buradan tavsiyem, herkesin evinden özel seccadesini alıp camiye gelmesi ya da namaz kılacağı açık alana gelmesidir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Bizim ikinci tedbirimiz yani tek kişilik seccadeler, bunlar olur ya birisi seccade edinememiş, evinden getirememiş ya da evine gidememiş olabilir. Onlarla ilgili ilave tedbirdir bu ama esas buradaki tavsiyemiz, herkes evinden, işyerinden, her nereden geliyorsa, özel seccadesini alıp camiye ya da namaz kılacağı yere gelmesidir. Bir de maske çok önemli. Maskemizi evimizden çıktığımız anda takacağız, evimize girdiğimiz ana kadar çıkarmayacağız. Tedbir ve virüsün bulaşmasını önleme açısından en önemli vasıta maskelerdir. Abdestimizi alıp camiye gelelim. 'Camiye gideyim de caminin şadırvanında, lavabosunda abdestimi alayım.' gibi bir düşünceyle hareket etmeyelim. Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim."

Cemaatle ibadet noktasında din görevlilerine önemli sorumluklar düştüğüne dikkati çeken Başkan Erbaş, cuma namazının organizesinde yer alacak heyetin titiz bir şekilde çalışıp tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.

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