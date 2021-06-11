Hangi borçlar yapılandırılacak? İnternetten borç yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırma ile ilgili merak edilen detaylar
Borç yapılandırma süreci başladı. KYK öğrenim kredisi, Trafik cezaları, MTV, vergi borcu gibi birçok borcun taksitli ödenmesini sağlayan yapılandırma başvurusu ağustos ayına kadar devam edecek. Var olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar, internetten borç yapılandırma sürecinin detaylarını araştırıyor. Peki, internetten borç yapılandırma nasıl yapılır? İşte borç yapılandırma sürecinin detayları
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Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma olanağı getiren yasa, Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı.
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Vergi borcu yapılandırma başvurusu, E-Devlet aracılığıyla Gelirler İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden yapılabilecek. Dileyen vatandaşlar, daireler üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tasarıyla Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.
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İlk taksit ödemeleri için son tarih eylül sonu
30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.
Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50’si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.
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BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSUNUN DETAYLARI
E devlet vergi borcu yapılandırma başvuru ekranı, borç yapılandırmalarında vatandaşlara hizmet verecek. SGK; MTV, trafik cezası vergi borcu yapılandırmalarında yer alacak. Yeni yasaya geçen borçlu 7256 sayılı yasaya göre yaptığı taksitleri ödemek yerine kalan borcunu yeniden 6, 9, 12 ve 18 takside bölebilecek. Dördüncü taksit ödemesi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak olan mükellef yeni yapılandırma ile ödeyeceği taksit dönemini de ötelemiş olacak, kalan borcunu da zamana yayacak.
Yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.