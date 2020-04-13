Avrupa ülkeleri sokağa çıkma sınırlamalarını kaldırmaya başladı

Drobac, "Bu ülkeler proaktif önlemler uyguladılar ve enfeksiyonda zirve noktasını aştılar. Bu ülkelerde ölü sayıları binlerle değil, onlar ve yüzlerle ifade ediliyor. Bu açıdan kararları, makul ve akılcı. Yeni vakalara göre yönlerini belirleyebilecekler ve vaka sayısında artış görülmesi halinde tekrar sınırlamaları geri getirebilecekler" dedi.