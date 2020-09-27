Hande Erçel’in “Bazlama surat” davasında karar

Erçel’in dava açmasının ardından Lütfü Alp Kılınç, avukatı tarafından yapılan açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kılınç’ın avukatı tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi: “Müvekkilim doğduğu, büyüdüğü yöre itibarıyla Anadolu’nun bağrından kopmuş biri olup bazlama ekmeğinin çok sevilen bolca tüketilen bir ekmek türü, yani bir nimet olmasından ötürü Sn. Hande Erçel ile ilgili olarak ‘bazlama surat’ ifadesini kullanmıştır. Bu ifade asla hakaret amaçlı kullanılmamış olup Sn. Hande Erçel’in herkesçe malum olan yüz güzelliğine esprili bir şekilde teşbihte bulunulmuştur.”