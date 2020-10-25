Hande Erçel'den duygusal paylaşım: Seni çok özlüyorum anne!

GÜZEL SESİN KULAĞIMDAN BİR AN OLSUN GİTMİYOR Güzel senin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hala her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun,sonsuz oldu...Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda...Seni çok özlüyorum anne...