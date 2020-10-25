Hande Erçel'den duygusal paylaşım: Seni çok özlüyorum anne!

Hande Erçel'den duygusal paylaşım: Seni çok özlüyorum anne!
2019 yılında kansere yenik düşen annesi Aylin Erçel’in doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan ünlü oyuncu Hande Erçel, takipçilerini duygulandırdı.
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Annesinin bir doğum gününde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Erçel, altına şu notu düştü:
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GÜZEL SESİN KULAĞIMDAN BİR AN OLSUN GİTMİYOR
Güzel senin kulağımdan bir an olsun gitmiyor, varsın buradasın. Hala her sabah öpüyorsun boynumdan. Bugün senin doğuşun,sonsuz oldu...Her gün hayal ettiklerimizden daha güzel bir denize girdiğini biliyorum oralarda...Seni çok özlüyorum anne...