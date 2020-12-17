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Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 12:24 | 

Hande Erçel yeğeni Aylin Mavi'nin doğum gününü kutladı

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Aylin Mavi'nin yeni yaşını kutladı. Gamze Erçel'in ardından bir paylaşım da Hande Erçel'den geldi...

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2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.

Geçtiğimiz yıl annesinin vefatı ile sarsılan Erçel, kızının yeni yaşını kutladı.

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1 yaşına basan kızı Aylin Mavi ile pozunu sosyal medya hesabından yayınlayan Gamze Erçel, gönderisine şu notu düştü:

Hastaneden eve geldiğimiz o gün, daha bir günlük. Bu geçen bir yılı ne sorun, ne ben söyleyeyim. Hem çok zor, hem çok güzel, hem çok duygusaldı. Tek başına kocaman bir sorumluluk... İyi ki doğdun Mavi, seni çok seviyorum. Mavi 1 yaşında.

3ÖZGÜR KIZ MAVİ
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ÖZGÜR KIZ MAVİ!

Hande Erçel de yeğeni Mavi'nin 1. yaşını paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

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Güzel oyuncu paylaşımına 'Bir yaşına nasıl geldiğine hala inanamıyorum. Dün gibi hayatımıza gelişin, özgür kız Mavi! Her baktığında olmamı istediğin yerdeyim tetesi...' mesajını yazdı.

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