Hande Erçel tatilde

Magazin dünyasının ünlü isimleri nerede görüntülendi, sosyal medya hesaplarından hangi paylaşımları yaptı? İşte günün öne çıkan haberleri...
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1
Tatil zamanı
Sevgilisi Kerem Bursin’le başrolünü paylaştığı dizinin final yapmasıyla Hande Erçel, kız arkadaşlarıyla tatile çıktı.
Kız arkadaşlarıyla birlikte Bodrum Türkbükü’ne giden oyuncu, önceki gün Loft Evleri’nin plajında görüntülendi. Arkadaşlarının çocuklarıyla birlikte deniz kenarında oyunlar oynayan Erçel’in keyifli halleri objektife böyle yansıdı.
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Fit vücuduyla dikkat çeken oyuncunun yanına sevgilisinin de yakın zamanda gideceği öğrenildi. Bir iş görüşmesi için İstanbul’da olan Kerem Bürsin’in işleri biter bitmez soluğu Hande Erçel’in yanında alacağı konuşuluyor. (Umut ÜNVER)
3
Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman’la önceki gün Göcek’te görüntülendi. Kiraladıkları lüks teknede objektife takılan çift, denize girecekleri sırada arkadaşlarının bulunduğu yan tekneden kahvaltıya çağrıldı.
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Önce arkadaşlarıyla kahvaltı yapan ikili, ardından kendilerini serin sulara bıraktı. Gazetecilerin görüntülediğini fark eden Ebru Şahin ile Cedi Osman, tekneye dönerek gözden kayboldu. (Umut ÜNVER)
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İbrahim Kutluay arkadaşlarıyla şezlongda sohbet ederken, Edvina Sponza ise denize girdi.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Edvina Sponza ile yaz başında ayrılmıştı.
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İkili, önceki gün Çeşme’deki bir beach’te karşılaştı. Birbirlerini görmezden gelen ikili, plajın iki ayrı noktasında, birbirinden uzakta vakit geçirdi. (Deniz BOY)
7
Bodrum tatili
Hakan Yılmaz, önceki gün eşi Elif Yılmaz ve arkadaş grubuyla Bodrum Ortakent’te görüntülendi. Elif Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte denize girerken ünlü oyuncu ise gölgede oturmayı tercih etti. Kamp sandalyesinde uzun süre telefonuyla uğraşan oyuncu, objektife böyle yansıdı. (Umut ÜNVER)