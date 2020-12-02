Hande Erçel şoförüne kızdı: Neden söylemiyorsun!

Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Etiler'deki bir hastanede görüntülendi. Çıkışta gazetecileri görünce şaşıran Erçel, camı kapattıktan sonra şoförüne kızdı.
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'Sen Çal Kapımı' dizisi ile gündemde olan Hande Erçel, Etiler'de bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı.
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Hastaneye doğum yapan bir arkadaşını ziyarete geldiği öğrenilen oyuncu, çıkışta gazetecileri karşısında görünce şoke oldu.
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Koşarak aracına binen 27 yaşındaki Erçel, soruları yanıtsız bıraktı. Habercilerin, "Geçmiş olsun, kendiniz için mi hastanedeydiniz?" sorusuna, "Ziyaret" demekle yetinen Hande Erçel, camı kapattıktan sonra şoförüne kızdı.
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'Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun?'
Oyuncu, "Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun?" diyerek, şoförüne tepki gösterdi.
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Tarzı dikkat çekti
Öte yandan Hande Erçel'in tarzı da dikkat çekti. Yüzü olduğu markanın bin 500 TL'lik kapşonlu yağmurluğunu tercih eden oyuncunun botlarının fiyatı da 4 bin 450 TL'ydi.