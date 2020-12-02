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Hürriyet
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Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 10:45 | 

Hande Erçel şoförüne kızdı: Neden söylemiyorsun!

Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Etiler'deki bir hastanede görüntülendi. Çıkışta gazetecileri görünce şaşıran Erçel, camı kapattıktan sonra şoförüne kızdı.

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'Sen Çal Kapımı' dizisi ile gündemde olan Hande Erçel, Etiler'de bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı.

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Hastaneye doğum yapan bir arkadaşını ziyarete geldiği öğrenilen oyuncu, çıkışta gazetecileri karşısında görünce şoke oldu.

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Koşarak aracına binen 27 yaşındaki Erçel, soruları yanıtsız bıraktı. Habercilerin, "Geçmiş olsun, kendiniz için mi hastanedeydiniz?" sorusuna, "Ziyaret" demekle yetinen Hande Erçel, camı kapattıktan sonra şoförüne kızdı.

4Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun
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'Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun?'

Oyuncu, "Neden gazetecilerin olduğunu söylemiyorsun?" diyerek, şoförüne tepki gösterdi.

5Tarzı dikkat çekti
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Tarzı dikkat çekti

Öte yandan Hande Erçel'in tarzı da dikkat çekti. Yüzü olduğu markanın bin 500 TL'lik kapşonlu yağmurluğunu tercih eden oyuncunun botlarının fiyatı da 4 bin 450 TL'ydi.

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