Hande Erçel sessizliğini bozdu... Ayrılık açıklaması geldi!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel çifti ilişkilerini noktaladı. Aynı evde yaşayan ve hayranlarının yakın zamanda evlenmesini beklediği çiftin, yaklaşık 3 hafta önce ayrıldığı öğrenildi. İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı. Hande Erçel, ayrılık kararıyla ilgili sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı.
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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel’in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.
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Aynı evde yaşayan ve hayranlarının yakın zamanda evlenmesini beklediği çift, yaklaşık 3 hafta önce ayrıldı. Çiftin ayrılık nedeninin reklam olduğu iddia edildi. Hande Erçel, ayrılık kararıyla ilgili sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı.
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"Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum."
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"Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir."
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"Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır."
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"Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim."