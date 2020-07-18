MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHande Erçel sessizliğini bozdu... Ayrılık açıklaması geldi!
GeriMagazin Hande Erçel sessizliğini bozdu... Ayrılık açıklaması geldi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 15:26,

Hande Erçel sessizliğini bozdu... Ayrılık açıklaması geldi!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Hande Erçel çifti ilişkilerini noktaladı. Aynı evde yaşayan ve hayranlarının yakın zamanda evlenmesini beklediği çiftin, yaklaşık 3 hafta önce ayrıldığı öğrenildi. İkilinin, dost kaldıkları sadece ilişkiyi artık sürdüremedikleri için ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı. Hande Erçel, ayrılık kararıyla ilgili sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel’in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.

2
Abone Olgoogle-news

Aynı evde yaşayan ve hayranlarının yakın zamanda evlenmesini beklediği çift, yaklaşık 3 hafta önce ayrıldı. Çiftin ayrılık nedeninin reklam olduğu iddia edildi. Hande Erçel, ayrılık kararıyla ilgili sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı.

3
Abone Olgoogle-news

"Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum."

4
Abone Olgoogle-news

"Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir."

5
Abone Olgoogle-news

"Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır."

6
Abone Olgoogle-news

"Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi